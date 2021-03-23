前競選團隊顧問透露 川普自行打造的社群將在近期上線

今年初曾傳出川普被Twitter、YouTube等線上社群平台限制使用後，有意自行打造社群服務平台，藉此繼續在網路世界發言。而前川普競選團隊顧問Jason Miller稍早受訪時表示，川普自行打造的社群服務平台會在近期內上線運作。

接受美國福斯新聞節目「#MediaBuzz」訪談時，Jason Miller透露川普將會在近幾個月內，藉由自行打造社群服務平台重返網路世界，藉此對外發言。

不過，Jason Miller並未進一步透露相關細節，但說明川普自行打造的社群服務平台已經與多加企業高層洽談合作，並且在位於佛羅里達州的川普所有海湖莊園 (Mar-a-Lago)內進行相關合作討論，同時也認為此社群平台將會顛覆過往社群服務運作模式，進而吸引數千萬人參與使用。

由於過往川普在Twitter平台經常發表具爭議內容，甚至在美國總統大選之後，更在Twitter上發表鼓吹暴動言論，因此後續由Twitter官方下令將其帳號擁有停用，而包含Facebook、Instagram、YouTube、Snap後續也跟進封鎖川普使用帳號。

而被眾多川普支持者使用的Parler服務，後續也因為被認定成為川普支持者主要互動服務平台，因此遭蘋果及Google從軟體市集服務下架，甚至Parler原本使用的AWS雲端託管服務也被亞馬遜終止，Parler也因此被更多原本合作夥伴片面中止往來。

在先前說法中，在川普仍擔任美國總統期間，川普集團曾與Parler進行協議，計畫以買下Parler總計40%股權方式，讓Parler成為川普於網路發言首選服務平台。

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