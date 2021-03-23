快訊

殉職飛官妻子懷孕2月 「我知道你留了禮物要我堅強」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前競選團隊顧問透露 川普自行打造的社群將在近期上線

聯合新聞網 / 楊又肇

今年初曾傳出川普被Twitter、YouTube等線上社群平台限制使用後，有意自行打造社群服務平台，藉此繼續在網路世界發言。而前川普競選團隊顧問Jason Miller稍早受訪時表示，川普自行打造的社群服務平台會在近期內上線運作。

接受美國福斯新聞節目「#MediaBuzz」訪談時，Jason Miller透露川普將會在近幾個月內，藉由自行打造社群服務平台重返網路世界，藉此對外發言。

不過，Jason Miller並未進一步透露相關細節，但說明川普自行打造的社群服務平台已經與多加企業高層洽談合作，並且在位於佛羅里達州的川普所有海湖莊園 (Mar-a-Lago)內進行相關合作討論，同時也認為此社群平台將會顛覆過往社群服務運作模式，進而吸引數千萬人參與使用。

由於過往川普在Twitter平台經常發表具爭議內容，甚至在美國總統大選之後，更在Twitter上發表鼓吹暴動言論，因此後續由Twitter官方下令將其帳號擁有停用，而包含Facebook、Instagram、YouTube、Snap後續也跟進封鎖川普使用帳號。

而被眾多川普支持者使用的Parler服務，後續也因為被認定成為川普支持者主要互動服務平台，因此遭蘋果及Google從軟體市集服務下架，甚至Parler原本使用的AWS雲端託管服務也被亞馬遜終止，Parler也因此被更多原本合作夥伴片面中止往來。

在先前說法中，在川普仍擔任美國總統期間，川普集團曾與Parler進行協議，計畫以買下Parler總計40%股權方式，讓Parler成為川普於網路發言首選服務平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

川普 社群媒體

延伸閱讀

分析：拜登祭制裁壓不住俄國 但可展現究責決心

美中兩國 安克拉治吵完架後怎麼辦？

停止仇恨亞裔 美多城同步怒吼

美中會談鬧僵…兩種願景的衝突

相關新聞

夜深老公仍在Clubhouse聊不停…她怒摔手機 爭吵過程全直播

社群軟體Clubhouse爆紅後，吸引不少人加入使用。不過享受在線上與人暢談的同時，是否打擾到他人的安寧，也是需要注意的事。最近日本就有一起因為Clubhouse，造成夫妻爭吵的事件。

前競選團隊顧問透露 川普自行打造的社群將在近期上線

今年初曾傳出川普被Twitter、YouTube等線上社群平台限制使用後，有意自行打造社群服務平台，藉此繼續在網路世界發言。而前川普競選團隊顧問Jason Miller稍早受訪時表示，川普自行打造的社群服務平台會在近期內上線運作。

美國司法部將調查Google新隱私政策 是否造成廣告市場壟斷

路透報導指稱，針對Google近期封鎖第三方cookies，對外宣稱藉此保護使用者瀏覽內容時的隱私安全，但實際卻讓旗下服務能繼續追蹤使用者行為的作法，美國司法部可能將對Google展開調查。

臉書研究室開發腕式輸入 AR打字比鍵盤更快

社群平台臉書（Facebook）今天在官網分享近期研究，其中腕式輸入結合可用但有限度的情境感知人工智慧（AI），可根據個...

臉書又要改規定 宣稱強化社團安全

Facebook 今（18）日宣布，要更新「社團安全措施」，包含推薦用戶安全的社團、減少違規社團被優先推廣的方式，以及針...

iPhone多款App爆收集用戶數據共享第三方 IG、臉書佔前2名

蘋果公司計劃自iOS 14.5版本開始提供新版隱私權政策，要求開發者明確列出收集用戶資料數據的透明度，並限制未經允許、擅自收集用戶數據行為，但此舉似乎引起臉書不滿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。