美國司法部將調查Google新隱私政策 是否造成廣告市場壟斷

路透報導指稱，針對Google近期封鎖第三方cookies，對外宣稱藉此保護使用者瀏覽內容時的隱私安全，但實際卻讓旗下服務能繼續追蹤使用者行為的作法，美國司法部可能將對Google展開調查。

Google新隱私政策採取沙盒 (sandbox)形式設計，並且說明將在公布後的兩年開始禁止第三方業者透過cookies取用使用者瀏覽內容時的隱私行為，同時也說明將透過名為FLoC的新廣告技術，讓廣告主能針對具有相同瀏覽行為特徵的使用者發送廣告，藉此避免針對特定用戶發送精準廣告。

依照Google說明，這樣的作法不僅能透過沙盒技術將可能引發安全風險的第三方cookies屏除，同時也能避免廣告業者取得過多使用者隱私，進而產生隱私外洩問題。

不過，相關說法則指出Google並未限制本身採用cookies，意味包含Google Search、Gmail、YouTube，或是Chrome瀏覽器依然可以透過cookies取用使用者隱私資訊，藉此用於旗下廣告服務。

因此，美國司法部將調查Google是否在其隱私政策保留對自己有利作法，並且藉此打壓其他廣告業務競爭對手。但依照Google說法，則強調其使用新廣告技術是與業界共同打造，強調能讓所有廣告業者使用，其中也包含自己。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》