夜深老公仍在Clubhouse聊不停…她怒摔手機 爭吵過程全直播

社群軟體Clubhouse爆紅後，吸引不少人加入使用。不過享受在線上與人暢談的同時，是否打擾到他人的安寧，也是需要注意的事。最近日本就有一起因為Clubhouse，造成夫妻爭吵的事件。

根據日本媒體「女子SPA！」報導，有對年齡在30初頭的新婚夫婦，老婆和老公兩人共同居住在東京公寓生活。老公最近在友人介紹下迷上了Clubhouse，一開始他只是和朋友們短暫閒聊，不過隨著使用者越來越多，老公的使用時間也越來越長，甚至在老婆都已經就寢後，老公仍在線上聊天。

老婆雖然也曾拿到過邀請碼，不過嘗試幾次之後，覺得沒興趣就放棄了。隨著老公越來越沉迷，她的作息也被嚴重干擾，甚至好幾次都已經睡著，卻被老公的談笑聲吵了醒來。即使多次提醒，老公卻依然故我，讓老婆逐漸累積了壓力。

終於，在一次工作繁忙且生理期到來的時刻，老婆的怒氣終於一口氣噴發，直接把老公的手機搶過來摔到床上，還破口大罵「夠了沒啊」。然而此舉卻也讓老公反彈，雙方於是演變成劇烈爭吵，還引來警察前來關照。

更糗的是，老婆雖然摔了老公手機，但是Clubhouse的直播仍在持續，因此他們大吵大鬧的內容，全都被線上聽眾給知道了，讓老婆平時賢淑端莊的形象瞬間破滅。慶幸的是，在老公朋友的勸說下，現在他想在夜間上線，會自己到陽台或公園，為的就是避免打擾到老婆，再次引發紛爭。