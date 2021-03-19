臉書研究室開發腕式輸入 AR打字比鍵盤更快

社群平台臉書（Facebook）今天在官網分享近期研究，其中腕式輸入結合可用但有限度的情境感知人工智慧（AI），可根據個人與環境進行動態調整，未來結合擴增實境（AR）的打字速度可能比鍵盤更快。

臉書指出，集結頂尖研究人員、開發者與工程師的Facebook Reality Labs研究室正在打造一種擴增實境（AR）介面，讓使用者不需因操作裝置而被迫忽視周遭環境。臉書正開發更自然、更直覺的方式，與隨時可用的AR眼鏡進行互動，有望改變使用者與周遭人群聯繫的方式。

帶領Facebook Reality Labs團隊的博斯沃斯（Andrew Bosworth）說，想像人們可以透過遠距傳送到世界各地，與最重視的人分享經驗，無論身在何處。他表示，這就是AR眼鏡的未來，可以結合真實世界與虛擬環境。

Facebook Reality Labs認為，未來人機互動需要一個超低摩擦力、容易上手、極度可靠且保有隱私，同時能讓用戶跟現實世界隨時保有完整連結的介面。這種介面需要多種創新，其中最關鍵的兩個要素為能理解用戶的指令、行動、情境與周遭環境的情境感知AI，以及毫不費力就能與系統溝通、發出指令的方式。

不過，這種系統還需要很多年的時間才有可能實現。因此，Facebook Reality Labs探討一個近期較可能實現的版本「腕式輸入」，結合功能有限的情境感知AI，可依據人們當時的情況和環境進行動態調整。

在探索輸入的各種可能性時，Facebook RealityLabs發現將輸入裝置放在手腕處是明確的答案。手腕是佩戴手錶的位置，可以合理融入日常生活和社交面向。這個位置適合全天候佩戴，也與世界互動的主要工具雙手在距離上非常接近。腕式穿戴裝置另一個好處是可以輕鬆作為運算、電池與天線的平台，還能支援各類感應器。

雖然Facebook Reality Labs尚未找到能實現多元輸入功能的明確路徑，但也發現EMG（肌電圖）是最具潛力的理想解決方案。EMG使用感應器，將從脊髓通過手腕流向手部的運動神經電訊號轉化為數位指令，讓人們能藉此控制裝置的各種功能。

Facebook Reality Labs認為，最終很可能人們可以在桌上或膝蓋上用EMG高速打字，甚至可能比今天現有的鍵盤速度更快。

Facebook Reality Labs目前正在探索一系列的單次研究原型，希望能協助瞭解腕式裝置的觸覺回饋機制。其中一個原型機叫做「波紋帶」（Bellowband），是一種柔軟輕巧的腕帶，上面有8個分布在手腕周圍的氣動波紋管，波紋管內的空氣可以控制，藉此呈現出有趣的壓力和振動觸覺回饋。

另一款原型機名為Tasbi，是「觸覺與擠壓手環介面」（Tactile and Squeeze Bracelet Interface）的縮寫，Tasbi由6個振動觸覺執行器和一個手腕擠壓機制所構成。研究室已經運用波紋帶和Tasbi嘗試各式各樣不同的虛擬互動模式，例如測試虛擬按鈕的各種不同硬度、以不同的觸感去移動虛擬物件。

「觸覺回饋這項尖端研究使我們相信，多元豐富的溝通交流是有可能實現的。大眾可以透過觸摸或單透過腕式裝置就能學習語言。」 Facebook Reality Labs研究科學總監凱勒（Sean Keller）表示，目前，這項嶄新的領域正逐漸成長茁壯，而絕大部分的變革都從更加豐富多元的腕式觸覺回饋系統展開。