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iPhone多款App爆收集用戶數據共享第三方 IG、臉書佔前2名

聯合新聞網 / 綜合報導
提供雲端儲存空間的瑞典公司pCloud分析蘋果App Store上多款熱門App，發現Instagram和Facebook是和第三方共享用戶數據的前2名。示意圖／ingimage
提供雲端儲存空間的瑞典公司pCloud分析蘋果App Store上多款熱門App，發現Instagram和Facebook是和第三方共享用戶數據的前2名。示意圖／ingimage

蘋果公司計劃自iOS 14.5版本開始提供新版隱私權政策，要求開發者明確列出收集用戶資料數據的透明度，並限制未經允許、擅自收集用戶數據行為，但此舉似乎引起臉書不滿。

據瑞典一家提供雲端儲存空間的知名業者pCloud近日分析蘋果App Store上多款熱門App，依據14項App收集用戶資料的項目，包含用戶連絡人、瀏覽紀錄、位置及消費紀錄等重要資訊，排序出各App與第三方共享數據的涉入程度。

此調查報告結果顯示，社群平台InstagramFacebook與第三方共享數據的比例最高，分別是79%及57%，等於有超過半數的用戶數據被分享予第三方。

和第三方共享用戶數據的前2名分別是IG和Facebook。圖擷自pCloud
和第三方共享用戶數據的前2名分別是IG和Facebook。圖擷自pCloud

會與第三方共享用戶數據的App，排名第3至第10的分別有，求職社群Linkedin（50%）、美食外送平台Uber Eat（50%）、交通購票Trainline（43%）、影音串流平台YouTube（43%）、音樂串流平台YouTue Music（43%）、美食外送平台Deliveroo（36%）、語言學習平台Duolingo（36%）及購物平台eBay（36%）等。

其次，幾乎不會和第三方分享數據，堪稱最保護用戶隱私的App則是加密通訊軟體Signal、語音社群Clubhouse、影音串流平台Netflix、會議通訊軟體Microsoft Teams等。

pCloud分析結果指，蘋果App Store上有52%熱門App會提供用戶數據給第三方，pCloud認為主因在於開發者希望能藉由收集用戶數據來優化App，以提供更佳的使用者體驗環境。

其次，較少和第三方共享數據、最保護用戶數據的App分別有Signal、Netflix及Clubhouse等。圖擷自pCloud
其次，較少和第三方共享數據、最保護用戶數據的App分別有Signal、Netflix及Clubhouse等。圖擷自pCloud

Apple Store Instagram Facebook 隱私權

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