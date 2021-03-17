戳破奇蹟療法 Google封鎖近億則疫情不實廣告

Google公布2020年度廣告安全報告指出，過去這一年，Google共封鎖超過9900萬則2019冠狀病毒疾病（COVID-19）相關廣告，內容包括奇蹟療法、供應短缺的N95口罩和最近的疫苗劑量不實資訊。

報告也顯示，過去一年來Google制定或修訂超過40項適用於廣告客戶和發布商的相關政策，封鎖或移除約31億則違反政策的廣告，並將64億則廣告列入管制。

Google台灣政府事務及公共政策資深協理陳幼臻今天在官方部落格發文說明，2021年是Google第10次公布年度廣告安全報告，這份報告旨在說明Google為防範廣告平台遭人惡意使用所做的努力，並公開說明Google如何防範各種在廣告生態圈中的違規行為。相較於過去公布的內容，Google今年公布違規處置資訊比往年多。

陳幼臻說，Google在執行政策時並非採取一體適用的做法，今年Google也首度分享廣告限制相關資訊。廣告限制是Google整體策略中很重要的一環，實際作法會根據地理位置、當地法律和認證計畫來調整，確保通過審核的廣告只會在適當且合乎法規的情況下放送。

此外，Google持續投入發展自動偵測技術，希望能有效並大規模偵測發布商是否遵循政策的狀態。受益於這項投資和數項新政策，Google在2020年擴大執行違規處置，從13億個發布商網頁上移除廣告（2019年的數量為2100萬），並針對160萬個以上、曾多次或重大違規的發布商，終止他們在Google平台上放送廣告。

為防範投機分子濫用疫情相關資訊，過去這一年，Google共封鎖超過9900萬則2019冠狀病毒疾病（COVID-19）相關廣告，內容包括奇蹟療法、供應短缺的N95口罩和最近的疫苗劑量不實資訊。

陳幼臻指出，未來的一年，Google會持續投入政策制定、諮詢專家團隊並精進違規處置技術，以便及早發現潛在威脅。Google也將持續在世界各地擴大實施驗證計畫，促進資訊公開，並在全球提供更多廣告體驗相關資訊。