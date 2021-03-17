維基百科議價戰！「免費的百科全書」擬向科技巨獸談內容付費協議

對觀看網站上資料的使用者而言，維基百科還是免費的，別擔心。但 Wikimedia Foundation 點名 Google、Facebook、Apple、Amazon 這些公司，維基百科希望能向他們收取內容付費的金額。

遇到不瞭解的事情，你也是第一時間先查看維基百科（Wikipedia）的字條嗎？

網路時代下的使用者應該都對維基百科不陌生，它是美國瀏覽量排行第八名的網站，也是全世界瀏覽量排行第十三名的網站。維基百科自稱是網路上「免費的百科全書」，世界各地的使用都可在此獲取免費的知識。但，「免費」這項特點似乎要被顛覆了。營運維基百科網站的非營利組織維基媒體基金會（ Wikimedia Foundation）希望聯繫網站與用戶之間的「最後一哩路」科技龍頭們，可以為此支付一些費用。

最近似乎吹起一股「向科技巨獸索取內容費用」的風氣，先前鬧得沸沸揚揚的澳洲新聞組織對上科技巨頭，原先 Google、Facebook 態度十分強硬，還揚言要關閉搜尋引擎與新聞組織臉書粉絲團，但最後仍與政府、內容供應者取得共識，科技巨獸將為這些一直以來都免費的新聞內容付費。而如今，連維基百科也打算向科技巨獸們索討這數年來免費利用其內容的代價了。

對觀看網站上資料的使用者而言，維基百科還是免費的，別擔心。但維基媒體基金會點名 Google、Facebook、Apple、Amazon 這些公司，維基百科希望能向他們收取內容付費的金額。

維基百科也打算向科技巨獸們索討這數年來免費利用其內容的代價。 路透。

Wikimedia 新產品服務 授權大公司發表客製化內容

根據外媒的調查報告，維基百科旗下出現了一個新的部門「Wikimedia Enterprise」，其部門宗旨就是針對大型科技公司進行 B2B 的內容付費服務。具體來說，Wikimedia Enterprise 將提供一種新的產品，為 Google、Facebook、Apple、Amazon 客製化維基百科的內容，並讓這些科技公司得以授權發布。

例如，在 Google 搜尋欄輸入查詢關鍵字，使用者不需要點進維基百科的網站，即可在搜尋結果頁中看到摘錄的內容。虛擬語音助手也是未來智慧家庭的趨勢，只要向 Apple 的 Siri 或 Amazon 的 Alexa 發問，它們就能節錄維基百科上的內容，直接回答使用者的疑問。在 YouTube 上，若是影片中有錯誤訊息，也能依靠維基百科來解釋假消息。

這樣看來，維基百科對網路服務的應用頗多。而目前維基百科都是無償地在為這些市值數十億美元的科技公司提供服務，因此，適當地對科技巨頭們收費，似乎也不無道理。

維基媒體基金會營收總監 Lisa Seitz-Gruwell 在 2018 年的訪談中，就提過類似的議題。她認為，雖然維基百科的內容對網路世界中的所有人都是免費開放的，但有些公司卻因為私利而利用維基百科，以獲取高額收益。

維基媒體基金會的預算都是由用戶捐款來運營的，目前總共一億美金。然而，上述提到的科技公司卻不見得都有自發性的捐款，例如 Amazon 在 Seitz-Gruwell 發表聲明的 2018 年時，分毫都未捐。

至於，科技巨頭們是否會分出部分的利潤，提供給免費利用那麼多年的維基百科呢？根據 維基媒體基金會的回應，目前已經進入談判階段，最早能夠在今年 6 月的時候達成交易。

維基媒體基金會稱，這些額外的收入皆用於旗下員工薪水與運營系統的用途上。然而，維基百科從開設網站開始，一直都是靠著網路上的志願者來創建、更新、核實資料，這些志願者是否也應該獲得報酬呢？而科技巨頭與維基百科的談判是否真的會如此順利呢？也許這些答案最快也必須要等到六月才能知曉。

《本文作者MindyLi，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》