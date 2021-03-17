聽新聞
test
0:00 / 0:00
你知道嗎？世界上多數垃圾郵件來自這兩個超級大國 中國連前三都排不上
沒有人會喜歡收到垃圾郵件（Spam mail），但是你知道網路上的垃圾郵件，到底又是從哪裡來嗎？
根據 Atlas VPN 最新給出的報告，美國無疑是全世界最主要的垃圾郵件發信來源。該 VPN 公司指出，過去六個月時間以來，全球垃圾郵件居然有高達 44% 來自美國。
至於第二名則是俄羅斯。Atlas VPN 表示，俄羅斯於過去 180 天中，發送給全球使用者約 10% 的垃圾郵件，德國則以 8% 緊追其後。
換句話說，美國、俄羅斯加上德國，就佔了全球 62% 垃圾郵件發信量，傳統認知上應該會「霸榜」的中國，反倒在防火長城的管理下屈居於弱勢，僅有少少的 3%。
Atlas VPN 仔細研究了兩週內收到的 24,265 封垃圾郵件樣本，當中 25% 為無害的廣告性電子郵件，另外 25% 則是帶有網絡釣魚攻擊的惡意電子郵件，擁有不安好心的附件檔案或網站連結，試圖取得受害者的個人資料。
至於剩下的垃圾郵件樣本中，有 7% 夾帶勒索軟體，2% 為單純詐騙，其他包含成人內容、財經資訊等等，也都佔有一定比例。
基於各種原因，惡意電子郵件依然是當今最流行的攻擊媒介，無論是個人或企業幾乎都避免不了，培養正確的資安觀念，且選擇可靠的電子郵件服務進行過濾、阻擋，仍舊是大眾最該認真面對的課題。
來源：TechRadar
《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言