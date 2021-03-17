快訊

南韓公宅貪腐風暴：被「居住正義」報復的文在寅？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

你知道嗎？世界上多數垃圾郵件來自這兩個超級大國 中國連前三都排不上

聯合新聞網 / T客邦
過去六個月時間以來，全球垃圾郵件居然有高達 44% 來自美國。圖／Ingimage
過去六個月時間以來，全球垃圾郵件居然有高達 44% 來自美國。圖／Ingimage

沒有人會喜歡收到垃圾郵件（Spam mail），但是你知道網路上的垃圾郵件，到底又是從哪裡來嗎？

根據 Atlas VPN 最新給出的報告，美國無疑是全世界最主要的垃圾郵件發信來源。該 VPN 公司指出，過去六個月時間以來，全球垃圾郵件居然有高達 44% 來自美國。

至於第二名則是俄羅斯。Atlas VPN 表示，俄羅斯於過去 180 天中，發送給全球使用者約 10% 的垃圾郵件，德國則以 8% 緊追其後。

換句話說，美國、俄羅斯加上德國，就佔了全球 62% 垃圾郵件發信量，傳統認知上應該會「霸榜」的中國，反倒在防火長城的管理下屈居於弱勢，僅有少少的 3%。

Atlas VPN 仔細研究了兩週內收到的 24,265 封垃圾郵件樣本，當中 25% 為無害的廣告性電子郵件，另外 25% 則是帶有網絡釣魚攻擊的惡意電子郵件，擁有不安好心的附件檔案或網站連結，試圖取得受害者的個人資料。

至於剩下的垃圾郵件樣本中，有 7% 夾帶勒索軟體，2% 為單純詐騙，其他包含成人內容、財經資訊等等，也都佔有一定比例。

基於各種原因，惡意電子郵件依然是當今最流行的攻擊媒介，無論是個人或企業幾乎都避免不了，培養正確的資安觀念，且選擇可靠的電子郵件服務進行過濾、阻擋，仍舊是大眾最該認真面對的課題。

來源：TechRadar

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

VPN 俄羅斯 詐騙 德國

相關新聞

還相信網路妹子嗎？YouTuber正妹「Rui」證實是人工智慧技術合成

韓國著名YouTuber「Rui」 (루이)稍早證實，過去在影片中實際露臉的面貌，其實是由南韓軟體技術公司dob Studio (디오비스튜디)以人工智慧技術打造。

「無痕模式」仍會蒐集個資？Google恐被求償50億美元

為了不要被蒐集數據，你是否會開啟 Google Chrome 的「無痕模式」（incognito mode）來瀏覽網站呢？可惜的是，此舉不一定有用。

你知道嗎？世界上多數垃圾郵件來自這兩個超級大國 中國連前三都排不上

根據 Atlas VPN 最新給出的報告，美國無疑是全世界最主要的垃圾郵件發信來源。該 VPN 公司指出，過去六個月時間以來，全球垃圾郵件居然有高達 44% 來自美國。

臉書心虛了？PTT之父「貼文審查」召喚文被秒擋

台灣人工智慧實驗室（AI Labs）創辦人杜奕瑾最近又跟臉書唱反調了。他以臉書為主要研究平台設計「葉黃素計畫」（Project Lutein），想了解網路社群媒體平台對使用者進行「貼文審查」情形以及平台監控的中立性，希望更多人願意加入，但申請臉書刊登宣傳文廣告的要求被臉書火速回絕，理由是「不符平台廣告原則」。

數據顯示Facebook約有1萬人 投入虛擬視覺裝置研發

相關數據顯示，目前Facebook內部已經有將近1萬名員工投入擴增實境與虛擬實境裝置研發，人數規模幾乎為Facebook的5分之1左右。

創作者福音！Facebook將在台推出付費線上直播活動功能

繼推出「星賞機制」讓創作者可以在直播時與粉絲交流互動，藉此賺取收益之後，Facebook近日再宣布將在未來幾周在台灣推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。