傳Netflix計畫對外銷售原創影片內容 增加額外獲利機會

近期消息指出，Netflix計畫藉由向電視媒體銷售原創影片內容，藉此增加本身營收。

過去以來，Netflix除了持續向外收購影片播放版權，同時也自行投資，或與外部業者合作製作原創影片內容，藉此增加Netflix服務訂閱使用吸引力。

不過，The Information網站指稱Netflix開始嘗試與NBC Universal、Viacom CBS等集團洽談，希望透過銷售其原創影片內容，讓部分同樣以串流影音形式提供使用服務，能藉此快速擴充可觀看內容，並且透過營收分潤方式讓彼此都能互利。

但目前尚未有任何業者與Netflix達成協議，或許仍處於觀望階段，尤其在Netflix訂閱使用人數也大幅超過多數服務情況下，這樣的合作是否能帶動效益，似乎都很難說。

從現況來看，與Netflix形成直接競爭關係的迪士尼、蘋果、HBO、亞馬遜與Hulu等業者，由於本身已經具備足夠吸引觀眾訂閱觀看內容，顯然不會有太大意願與Netflix進行此項合作，但如果是本身並未有足夠內容支撐觀看需求的業者，或許就會考慮與Netflix合作。

只是與Netflix初期發展一樣，若是透過付費購買外部影片播放版權，藉此填補本身服務內容規模空缺，實際上能獲得效益依然有限，或許初期能讓使用者快速累積用戶人數，但能否留住用戶持續使用，原則上還是要看服務本身收錄內容是否有足夠吸引觀看力道，而不是其他服務上也能看到、完全相同的內容。

因此在其他業者心中，可能也盤算與Netflix合作是否真的能帶來效益，或是僅能讓Netflix藉由銷售影片播放版權獲利。

實際上，Netflix投資拍攝的原創影片也曾在其他業者內容服務上提供播放，例如Netflix第一個投資原創影片《紙牌屋》，在當時尚未擴展全球業務，僅在美國境內提供服務時，海外地區便是藉由各個內容業者、片商購買版權，透過電視、光碟或網路形式提供播放使用，而後續推出的《毒梟》也曾授權在Viacom CBS旗下Pluto TV服務中播放。

但在Netflix於2016年初宣布，將大舉進駐包含台灣在內、超過130個國家地區提供在地化服務之後，Netflix也逐漸回收過去以授權形式提供各地區使用內容，並且將原創影片內容播放全集中在自己手上，藉此增加本身服務吸引力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》