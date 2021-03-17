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DuckDuckGo批Google 「刻意粉飾真實隱私使用情況」

聯合新聞網 / 楊又肇

針對Google先前聲稱將配合蘋果新版iOS 14隱私政策，但直到近期才陸續更新旗下在iOS平台發行App，標榜提供隱私保護搜尋引擎功能的DuckDuckGo認為，Google實際上依然希望蒐集使用者更多在網路上瀏覽行為。

DuckDuckGo稍早透過官方Twitter帳號批評Google，認為Google雖然聲稱會配合蘋果iOS 14的新版隱私政策，但卻拖延幾個月時間才更新在iOS平台發行App，顯然Google在隱私調整花了不少時間作調整。

同時，DuckDuckGo更條列Google公布在Chrome瀏覽器、Google Search會蒐集用戶隱私項目，認為Google在過去幾個月內的調整中做了不少「粉飾」。

蘋果在iOS 14的新版隱私政策是在去年WWDC期間公布，並且讓開發者走足夠時間作準備，因此直到去年12月才開始執行，但Google卻直到今年2月才陸續針對iOS平台發行App進行更新，同時對外說明新版Android 12作業系統將會採用新版隱私政策。

同時在近期消息中更被發現，即便透過瀏覽器中的無痕模式進行瀏覽，實際上只是避免瀏覽紀錄留存在瀏覽器使用紀錄，Google實際上還是可以紀錄使用者曾經瀏覽行為，並且將數據應用在搜尋、廣告等內容最佳化調整，因此在歐盟地區面臨集體訴訟，可能因此賠償至少50億美元金額。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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