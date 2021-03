「無痕模式」仍會蒐集個資？Google恐被求償50億美元

但 Google 認為有告知使用者「無痕」模式並不等同於「隱形」,還是能收集到使用者個人數位足跡,只是不會把紀錄存在瀏覽器上或裝置上而已。

為了不要被蒐集數據,你是否會開啟 Google Chrome 的「無痕模式」(incognito mode)來瀏覽網站呢?可惜的是,此舉不一定有用。

根據《彭博社》、The Verge 報導,去年 6 月有三名使用者控訴 Goolge 隨時隨地都在追蹤使用者的數位足跡,即便採取 Google Chrome 的無痕模式或蘋果 Safari 的「私密瀏覽」(private browsing),Google 依舊可以蒐集到你的數據,因此他們提出集體訴訟,要求 Google 賠償至少 50 億美元。

雖然 Google 曾提出撤案申請,但上週五美國加州法院公佈裁決結果,認為 Google 並未告知使用者無痕模式也會蒐集資料,因此駁回撤案申請。

而 Google 發言人則表示,公司已事先清楚告知使用者「無痕」模式並不等同於「隱形」(“Incognito” does not mean “invisible”),公司還是能收集到使用者的個人數位足跡,只是不會把使用者的紀錄存在瀏覽器上或裝置上而已。因此,Google 將對此訴訟案提出異議,未來也會全力辯護。

日前 Google 才剛宣布將逐步淘汰第三方追蹤 Cookie,並承諾不會採用任何替代方案來追蹤使用者的相關數據;但近日撤案申請被駁回後,恐面臨高達 50 億美元賠償金的集體訴訟案。

