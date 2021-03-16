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「無痕模式」仍會蒐集個資？Google恐被求償50億美元

聯合新聞網 / INSIDE
去年 6 月有三名使用者控訴 Goolge 隨時隨地都在追蹤使用者的數位足跡，即便採取 無痕模式，Google 依舊可以蒐集到你的數據。 美聯社
去年 6 月有三名使用者控訴 Goolge 隨時隨地都在追蹤使用者的數位足跡，即便採取 無痕模式，Google 依舊可以蒐集到你的數據。 美聯社

Google 認為有告知使用者「無痕」模式並不等同於「隱形」，還是能收集到使用者個人數位足跡，只是不會把紀錄存在瀏覽器上或裝置上而已。

為了不要被蒐集數據，你是否會開啟 Google Chrome 的「無痕模式」（incognito mode）來瀏覽網站呢？可惜的是，此舉不一定有用。

根據《彭博社》The Verge 報導，去年 6 月有三名使用者控訴 Goolge 隨時隨地都在追蹤使用者的數位足跡，即便採取 Google Chrome 的無痕模式或蘋果 Safari 的「私密瀏覽」（private browsing），Google 依舊可以蒐集到你的數據，因此他們提出集體訴訟，要求 Google 賠償至少 50 億美元。

雖然 Google 曾提出撤案申請，但上週五美國加州法院公佈裁決結果，認為 Google 並未告知使用者無痕模式也會蒐集資料，因此駁回撤案申請。

而 Google 發言人則表示，公司已事先清楚告知使用者「無痕」模式並不等同於「隱形」（“Incognito” does not mean “invisible”），公司還是能收集到使用者的個人數位足跡，只是不會把使用者的紀錄存在瀏覽器上或裝置上而已。因此，Google 將對此訴訟案提出異議，未來也會全力辯護。

日前 Google 才剛宣布將逐步淘汰第三方追蹤 Cookie，並承諾不會採用任何替代方案來追蹤使用者的相關數據；但近日撤案申請被駁回後，恐面臨高達 50 億美元賠償金的集體訴訟案。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google Chrome 隱私權 瀏覽器

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