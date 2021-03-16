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還相信網路妹子嗎？YouTuber正妹「Rui」證實是人工智慧技術合成

聯合新聞網 / 楊又肇

韓國著名YouTuber「Rui」 (루이)稍早證實，過去在影片中實際露臉的面貌，其實是由南韓軟體技術公司dob Studio (디오비스튜디)以人工智慧技術打造。

依照"扮演"YouTuber「Rui」的本人接受採訪時表示，實際上是因為希望成為一名歌手，但是在南韓演藝界極度重視外表的情況下，接受與dob Stusio合作，透過深度學習方式，將統計數據中最受歡迎面容組合，以人工智慧方式動態合成在「Rui」本人在影片中的臉譜上。

如同過去Deepfake使用技術，dob Studio將深度學習組合出的面容套用在影片內容中，因此實際上僅有頸部以下身體、頭髮與聲音部分為「Rui」本人。除了YouTube影片內容藉由dob Studio合成面容，包含在Instagram上的靜態照片內容，其實也是藉由人工智慧技術合成。

雖然在原本影片大受歡迎是因為正妹YouTuber形象，以及翻唱歌聲實力表現，但不免還是反應真實世界偏好面容姣好外表的世俗感。

雖然過去也有不少人具備驚人歌唱實力，卻因為其貌不揚而缺乏站上舞台勇氣，不見得像過去在英國星光大道選秀節目上因歌聲走紅的「蘇珊大嬸」Susan Boyle能獲得相同賞識，因此借助人工智慧技術，或許還是能滿足其出道演出夢想。

而借助人工智慧創造的虛擬人物網紅、實況主，在目前相關技術持續精進之下，顯然也有越來越多應用可能性，例如日本Hololive便是提供讓人以虛擬人物形式進行實況直播，而南韓MBN電視台也以當紅主播金柱夏形象，與人工智慧技術公司MoneyBrain合作打造人工智慧主播「AI金柱夏」 (AI김주하)，藉此協助新聞內容播報。

另外，除了LG在今年初的CES 2021透過虛擬人物「Reah Keem」介紹新品，三星旗下Star實驗室打造的「Neon」，同樣也是藉由人工智慧技術打造徐徐如生的仿生人物，未來將能廣泛應用在各類數位互動服務場景。

此外，在Deepfake技術持續精進情況下，顯然越來越多靜態影像、數位影片將更難以分辨真假，雖然目前也有相應技術計畫透過人工智慧演算法，分析Deepfake技術生成影像中的人眼目光反射內容，藉此判斷影像中的人像面容是否為合成，只是日後預期也會有相關解決方式，讓合成影像更難以辨識真假。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

南韓 YouTuber 主播 網紅 直播 人工智慧

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