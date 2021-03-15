數據顯示Facebook約有1萬人 投入虛擬視覺裝置研發

相關數據顯示，目前Facebook內部已經有將近1萬名員工投入擴增實境與虛擬實境裝置研發，人數規模幾乎為Facebook的5分之1左右。

從2017年的數據顯示，Facebook當時擁有的Oculus VR員工人數約在1000人左右，而Facebook當時全球員工人數為18770人，而在今年初的全球員工人數則是增加至58604人，其中投入虛擬視覺裝置相關研發人員數量則約在1萬人左右，約佔所有員工人數約5分之1左右。

從比例上來看，顯示Facebook將不少重心聚焦在虛擬視覺，其中在虛擬實境應用方面除了持續精進Oculus VR旗下頭戴裝置設計，同時也逐漸向混合實境技術應用靠攏，甚至原本必須配合線材與PC裝置連接的使用模式，現在也著重無線連接使用體驗，甚至在後續推出的Oculus Quest 2更可依照需求切換無線、有線使用模式，同時也能獨立配戴使用，無須借助PC裝置連接輔助運算。

而在擴增實境應用方面，Facebook則認為必須採用更直覺、簡單使用方式，因此在日前便針對手機使用體驗打造諸多擴增實境應用內容，例如可以讓使用者透過擴增實境方式「變臉」，而日前也確定與Luxottica集團合作打造智慧眼鏡，預計會在今年下旬問世。

依照Facebook執行長Mark Zuckberg看法認為，日後虛擬視覺將會成為人們互動模式，並且能讓互動變得更直覺，同時可打破時間與空間限制，使用者可以透過配戴虛擬實境或擴增實境裝置，直接以直覺方式與親友直接在虛擬空間互動，因此在實現此類互動的使用媒介，未來將會朝向更輕便、真實度更高的設計發展，同時也能讓使用者更容易配戴使用。

因此在Facebook設計想法中，認為智慧眼鏡操作介面必須讓使用者容易接受，同時也必須以更直覺方式進行互動，甚至必須隨著使用場景改變作即時調整，而智慧眼鏡也必須具備更長電力使用時間，如此才能讓使用者更願意使用。

除了Facebook，包含蘋果、微軟在內業者也積極投入虛擬視覺應用發展，而HTC在內業者也已經在虛擬實境技術應用有不少著墨。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》