快訊

影／醫師兒無照偷開車撞人重傷 母今再道歉：去看身心科

北市忠孝東路大樓頂驚見「插刀男屍」 警方調查中

數據顯示Facebook約有1萬人 投入虛擬視覺裝置研發

聯合新聞網 / 楊又肇

相關數據顯示，目前Facebook內部已經有將近1萬名員工投入擴增實境與虛擬實境裝置研發，人數規模幾乎為Facebook的5分之1左右。

從2017年的數據顯示，Facebook當時擁有的Oculus VR員工人數約在1000人左右，而Facebook當時全球員工人數為18770人，而在今年初的全球員工人數則是增加至58604人，其中投入虛擬視覺裝置相關研發人員數量則約在1萬人左右，約佔所有員工人數約5分之1左右。

從比例上來看，顯示Facebook將不少重心聚焦在虛擬視覺，其中在虛擬實境應用方面除了持續精進Oculus VR旗下頭戴裝置設計，同時也逐漸向混合實境技術應用靠攏，甚至原本必須配合線材與PC裝置連接的使用模式，現在也著重無線連接使用體驗，甚至在後續推出的Oculus Quest 2更可依照需求切換無線、有線使用模式，同時也能獨立配戴使用，無須借助PC裝置連接輔助運算。

而在擴增實境應用方面，Facebook則認為必須採用更直覺、簡單使用方式，因此在日前便針對手機使用體驗打造諸多擴增實境應用內容，例如可以讓使用者透過擴增實境方式「變臉」，而日前也確定與Luxottica集團合作打造智慧眼鏡，預計會在今年下旬問世。

依照Facebook執行長Mark Zuckberg看法認為，日後虛擬視覺將會成為人們互動模式，並且能讓互動變得更直覺，同時可打破時間與空間限制，使用者可以透過配戴虛擬實境或擴增實境裝置，直接以直覺方式與親友直接在虛擬空間互動，因此在實現此類互動的使用媒介，未來將會朝向更輕便、真實度更高的設計發展，同時也能讓使用者更容易配戴使用。

因此在Facebook設計想法中，認為智慧眼鏡操作介面必須讓使用者容易接受，同時也必須以更直覺方式進行互動，甚至必須隨著使用場景改變作即時調整，而智慧眼鏡也必須具備更長電力使用時間，如此才能讓使用者更願意使用。

除了Facebook，包含蘋果、微軟在內業者也積極投入虛擬視覺應用發展，而HTC在內業者也已經在虛擬實境技術應用有不少著墨。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境

延伸閱讀

創作者福音！Facebook將在台推出付費線上直播活動功能

男子涉囤積哄抬口罩 基隆地檢聲請簡易判決

台灣好湯金泉獎票選 苗栗加碼10萬元為泰安溫泉催票

Facebook透露未來幾周內將在台灣推出線上付費直播內容功能

相關新聞

數據顯示Facebook約有1萬人 投入虛擬視覺裝置研發

相關數據顯示，目前Facebook內部已經有將近1萬名員工投入擴增實境與虛擬實境裝置研發，人數規模幾乎為Facebook的5分之1左右。

創作者福音！Facebook將在台推出付費線上直播活動功能

繼推出「星賞機制」讓創作者可以在直播時與粉絲交流互動，藉此賺取收益之後，Facebook近日再宣布將在未來幾周在台灣推出...

Facebook透露未來幾周內將在台灣推出線上付費直播內容功能

Facebook表示，預計在未來幾周內於台灣地區推出線上付費直播內容功能，藉此讓創作者、商家或企業能透過Facebook平台增加全新獲利。

Twitter新推「音訊空間」功能 挑戰Clubhouse聲音溝通互動模式

在Clubhouse短時間走紅後，不少App也開始跟進相同或類似作法，讓使用者能直接透過聲音溝通方式進行互動，而Twitter也在稍早宣布將推出全新「音訊空間」 (Spaces)功能。

最快6月上路！YouTube創作者分潤來自「美國觀眾」將被課稅

YouTube 創作者注意！如果分潤收入有來自美國觀眾群，最晚得於今年 5 月 31 日在 AdSense 提供稅收資訊，否則最快今年 6 月後將依美國法律規定，直接扣掉全球總收入的 24%。

誰才是Clubhouse一級玩家？ 30大影響力最強話題人氣王來了

>Clubhouse在台灣風行了一陣子，仍然有許多人在「求邀請」，就是想及時聽到喜歡的YouTuber、藝人明星、KOL、各領域專家在上頭「開房間」分享理念、講幹話、說笑話等，不過Clubhouse在台灣運作了一段時日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。