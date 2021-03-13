Facebook透露未來幾周內將在台灣推出線上付費直播內容功能

Facebook表示，預計在未來幾周內於台灣地區推出線上付費直播內容功能，藉此讓創作者、商家或企業能透過Facebook平台增加全新獲利。

由於越來越多人透過Facebook平台創作內容，同時在近期疫情影響下也有更多藉由Facebook進行商業互動模式，Facebook表示透過在台灣地區開放線上付費直播內容功能，將能吸引更多創作者透過付費觀看的線上內容，例如提供烹飪、美妝、運動，或是各類線上講座，藉此吸引更多人付費觀看，甚至也能讓商家、企業藉由Facebook具辦付費參與的賽事、表演、論壇等線上直播活動。

除此之外，Facebook也表示擴大既有星賞機制，讓更多粉絲能透過打賞方式贊助支持名人、網紅等，另外也針對既有內容插播廣告，以及品牌置入內容作強化，甚至進一步放寬影片內容插播廣告的長度要求，讓原本需要至少3分鐘長度影片才能插播廣告的規定，調整為最短1分鐘長度影片即可插播廣告，同時也放寬讓更多網紅可在個人影片內容插播廣告。

除了Facebook，目前包含YouTube、LINE也都陸續針對線上互動模式，針對內容創作者強化多元獲利模式，藉此吸引創作者能以更值得觀看內容吸引粉絲關注，同時也能讓更多商家、企業透過網路服務平台直接與目標族群直接溝通，藉此達成更大內容行銷推廣效益。

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