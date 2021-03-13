開始限制使用人數？Netflix在美國測試過濾帳戶濫用行為功能

近期消息中，傳出Netflix已經開始在美國地區過濾濫用高級方案可同時於4個裝置上觀看的使用情況。

依照Hollywood Reporter網站取得消息，Netflix回覆表示此為測試中的功能，主要希望藉此確保Netflix服務被合法正常使用。

在Netflix訂閱方案使用規範中，其實明文規定僅能與家庭成員共用單一帳號，至於可同時使用裝置數量，則是依照標準方案或高級方案，分別對應最多2個或4個，而基本方案則僅限1個裝置使用，同時無論選擇哪一種方案都僅能在一般居家觀看使用，不能作為商業用途播放。

過去Netflix並未特別限制實際使用人數，同時也未規定嚴格使用認定方式，基本上只要使用者不要將內容用於商業用途，或是進行盜錄等行為，通常使用者在不同地方使用相同帳號登入，頂多只會因為超過可同時登入裝置數量上限無法順利使用，原則上都不會有太大問題。

不過，或許是因為目前在全球使用人數持續增長，同時也因為近期疫情影響，使得觀看線上串流影音內容的人潮越來越多，使得Netflix也必須開始進行觀看高峰期間的流量控管，部分地區甚至會限制僅能以720P解析度畫質播放。

而目前開始過濾有登入地點異常的帳號，要求使用者必須透過個人手機號碼以發送簡訊方式「驗明正身」，或是透過電子郵件收取認證信，雖然使用者仍可選擇稍候再驗證繼續使用服務，或是透過帳號持有者協助認證等方式應對，但如果接下來會有更加頻繁過濾情況，勢必也會造成使用者困擾。

因此，目前此項機制僅先在美國境內以小規模形式測試，未來會視測試反饋意見決定是否作調整。

只是在使用模式上如何認定異常使用行為，例如可允許家人共用單一帳號時，若其中一名家人經常在外透過手機觀看內容，或是在旅行過程使用Netflix服務，此類使用模式如何判定不符合使用規範，顯然也會是個難題。

以目前來看，有可能會以經常超過可同時登入使用裝置數量上限情形作為判斷，並且透過登入網路IP位置是否差異過大，藉此認定帳號使用模式不正常，進而提出警告。

但這樣的判定模式也存有很大誤判可能，因此最終是否會成為Netflix日後正式「功能」，其實還很難說。

除了防止使用者濫用服務，Netflix過去以來也考量收錄內容在各地區使用版權不同，因此會嚴格限制透過VPN服務觀看其他地區收錄內容的使用模式，雖然後續在歐盟地區面臨被指控影響消費者使用權益，並且作了相應調整，但目前Netflix在全球市場依然不允許使用者透過這樣的方式進行跨區觀看，因此也造成不少VPN服務主打可對應Netflix跨區觀看需求，同時標榜不會被Netflix過濾機制擋下。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》