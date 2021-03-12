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Twitter新推「音訊空間」功能 挑戰Clubhouse聲音溝通互動模式

聯合新聞網 / 楊又肇

Clubhouse短時間走紅後，不少App也開始跟進相同或類似作法，讓使用者能直接透過聲音溝通方式進行互動，而Twitter也在稍早宣布將推出全新「音訊空間」 (Spaces)功能

不過，目前此項功能僅先開放少數人測試，預計會在4月開始向所有人提供使用。而目前同樣僅限iOS平台裝置使用，但Twitter表示日後會開放更多平台裝置加入使用。

相較Clubhouse發展時間，Twitter已經累積多年的發展規模，同時也吸引不少知名人物使用，成為規模龐大的資訊交流平台，因此若跟進推出以聲音溝通互動模式，或許也會吸引更多人黏著使用。

在此之前，Twitter已經預告打造諸多新功能，其中包含以每月4.99美元價格訂閱的Super Follow功能，或是包含群組分享功能，以及可自動阻擋特定帳號或讓特定帳號禁止發言的安全功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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