最快6月上路！YouTube創作者分潤來自「美國觀眾」將被課稅

如果未於期限內提供相關資訊，Google 就會依據美國法律要求，將創作者的全球分潤總收入直接扣掉 24% 稅額。

YouTube 創作者注意！如果分潤收入有來自美國觀眾群，最晚得於今年 5 月 31 日在 AdSense 提供稅收資訊，否則最快今年 6 月後將依美國法律規定，直接扣掉全球總收入的 24%。

來自「美國觀眾群」的收入受影響

根據外媒報導，《美國國內稅收法》第 3 章（US Internal Revenue Code）規定，Google 必須從營利創作者收集稅收資訊，如果創作者有從美國觀眾群獲得分潤，就得課稅，即便是海外創作者也不例外。換句話說，並不是所有分潤都會被課稅，只有來自美國觀眾的分潤會受到影響。

有鑑於此，Google 最快將於今年 6 月開始，正式實施旗下所有管道扣除應繳給美國的稅額。而 YouTube 最近也寄給創作者一封電郵，要求創作者於今年 5 月 31 日前在 AdSense 中提供稅收資訊，以便計算所需要課稅的正確金額。

不提供稅收資訊，直接扣全球總收入 24%

如果未於期限內提供相關資訊，Google 就會依據美國法律要求，將創作者的全球分潤總收入直接扣掉 24% 稅額。由於事關所有居住海外的營利創作者，YouTube 也拍了一支長達 5 分鐘的官方影片，詳細解釋這項稅額更動。

YouTube 還在官網公告中舉例，如果一位印度創作者上個月從 YouTube 獲得 1,000 美元收入，其中有 100 美元來自美國觀眾群，假如他沒有在 AdSense 提供稅收資訊， 這筆收入就會直接扣掉全球總收入 24%，也就是高達 24 美元。

如果他有提供資訊，再加上印度與美國之間彼此有租稅協定（tax treaty），將減少雙重課稅額度，因此來自美國觀眾的 100 美元只要扣 15% 即可，也就是 15 美元。

不過，如果創作者的所在國籍與美國沒有租稅協定，那該筆來自美國觀眾的收入就會被扣 30%，也就是扣掉 30 美元。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》