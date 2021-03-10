誰才是Clubhouse一級玩家？ 30大影響力最強話題人氣王來了

Clubhouse最強玩家來了

Clubhouse在台灣風行了一陣子，仍然有許多人在「求邀請」，就是想及時聽到喜歡的YouTuber、藝人明星、KOL、各領域專家在上頭「開房間」分享理念、講幹話、說笑話等，不過Clubhouse在台灣運作了一段時日，經過了農曆年、連假，讓許多熱門用戶的追蹤者數都呈現爆炸性成長，現在誰才是Clubhouse上最火熱的「一級玩家」呢？

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查Clubhouse上那些話題人物的網路聲量，並檢視這些Clubhouse使用者的追蹤人數，經過交叉統計上百位Clubhouse名人，彙整出30個Clubhouse上的話題人氣王，究竟誰會殺出重圍拿下冠軍呢？讓我們一起來看看吧！

Image Source：Unsplash（示意圖）

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第十九名－電商人妻

電商人妻顧名思義在電商圈、社群都有相當的影響力，在Clubhouse上也是「先驅者」，早在Clubhouse風行前期，就在其個人Instagram與大家分享使用心得與各式各樣的資訊，Clubhouse上的各種房間都可以常常看到電商人妻的身影，電商人妻風趣的應答，也讓她在Clubhouse上也快速圈粉，佔有一席之地。

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第十八名－路怡珍

若你喜歡聽國際新聞，路怡珍主播每天早上所開的房間《全球串連早安新聞》你可不能錯過，與搭檔擅長口譯的Howard浩爾，在Clubhouse上開創前所未有的「參與式新聞」，讓新聞不只是播報與接收，人人都有機會可以發表意見、參與討論，有網友認為每天收聽，早上都能有滿滿的收穫，是難得的新聞模式。

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第十七名－PTT創世神 杜奕瑾

PTT創世神杜奕瑾進入了Clubhouse參與討論，立刻引起社群廣大討論與關注，網友們無不以「大神降臨」來形容，他在Clubhouse上討論到PTT的過去以及現在所面臨的問題，也吸引不少「各方諸神」在房內一同討論，這場史詩級的對談，在PTT掀起巨量的討論，可見創世神的影響力。

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第十一名－林氏璧

林氏璧是一名醫師，同時也是旅遊部落客，他也很熱衷於在Clubhouse上分享自己的觀點，像是愛莉莎莎與雞排妹的事件，在Clubhouse上的討論他都參與其中，另外關於像是新冠疫苗或者是變性人受孕的議題，他也發揮醫師專長參與討論，同時在自己的社群圈有散播效應，讓他圈粉眾多。

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第十名－理科太太

有矽谷背景的理科太太較早就進入了Clubhouse世界，理科太太的生醫背景、網紅創作者身份，加上現在創立品牌募資「維他命」，各種身份讓他在不同的討論中都頗有能見度，在愛莉莎莎事件的討論裡，也發揮了專業者與網紅的角度給出建言，讓在討論區中一度翻黑的理科太太，有了正面的討論。

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第九名－炎亞綸

近來炎亞綸在Clubhouse上非常頻繁與圖文畫家、台灣迷因等網紅互動頗受關注，炎亞綸也經常參與各式各樣有趣的討論，敢聊、沒什麼包袱的談話風格，讓他在Clubhouse上大量圈粉，什麼主題都活躍的他，甚至有次地震被以「地質學家」的身份CUE上討論，引起網友們熱議。

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第五、七名－百靈果凱莉、KEN

在Podcast圈開創出一片天地的百靈果NEWS，本來就「砲火猛烈」的凱莉與KEN也把這樣的風格帶上Clubhouse，在Clubhouse上大聊兩岸、新疆等議題，KEN甚至有次在一個充滿外國人房間火力全開，用英語與「小粉紅」對談，場面激烈讓許多台灣聽眾聽了直喊「好爽」。

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第三名－股癌謝孟恭

股癌謝孟恭在Clubhouse風行前期也參與不少各式各樣的討論，除了討論擅長的財經、理財等議題，最讓他受到關注的就是他與PTT創世神的對談，因為對話中屢次被打斷，兩人交鋒受到不少網友們的討論，甚至有網友以「股癌算是走下神壇了嗎」為題來討論此事。

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第二名－唐綺陽

唐綺陽的「國師」稱號也在Clubhouse上展露無遺，只要有唐綺陽在的房間，就會人潮湧至，就是要聽聽國師會用什麼樣的星座見解來詮釋各式各樣的事件與議題，甚至還曾經出現一開房就癱瘓了APP的現象，不少人都希望自己能夠有與國師對談的難得機會，因此唐綺陽在這波Clubhouse的熱潮中，也是既有討論又有人氣的意見領袖呢！

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第一名－台灣迷因

台灣迷因在社群本來就以各式各樣的梗圖、迷因梗製造出不少話題，在Clubhouse上更是把迷因給「聲音化」，模仿韓國瑜、習近平讓網友們提問，有趣的效果讓台灣迷因迅速圈粉，近來他也常與眾多玩家共同開趣味比賽房，因此在Clubhouse中還有「迷因老師」的封號，除了有趣，他也參與許多對談，成功創造出話題同時累積粉絲，是名符其實的Clubhouse話題人氣王。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年12月08日至2021年03月07日，共三個月。Clubhouse追蹤者數量統計截至2021/03/07 24：00止。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『Clubhouse話題人氣王』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論聲量與被討論者的Clubhouse追蹤者數量，以各佔百分之五十的比例加權採計做出排名。。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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