Clubhouse如何開好房間？倒數7天checklist教學全公開

「未來城市」首度在最新社群媒體平台Clubhouse「開房間」，與四位醫學背景專家：前台大感染科醫師林氏璧、小兒科醫師黃瑽寧、腸胃科醫師蔣立楷，及小紅帽創辦人林薇，討論社群媒體的醫師角色與醫療假訊息，最高吸引超過千位觀眾收聽。

學習開房的過程中，我們受到許多人的協助；因此，編輯部決定紀錄、公開這次籌備過程，給有意參與Clubhouse的人參考。

To open or not to open the room, that is the question.

訂定2021年度目標時，Clubhouse剛傳進台灣，編輯部也有過「是否該經營Clubhouse」。好處是，臉書演算法一變再變，導流效果每況愈下，應該勇於跨入新平台；壞處是，我們已經在經營FB、IG、LINE，守備範圍太大，擔心無法兼顧。

結論是：雖然Clubhouse符合未來城市「未來」「科技」的定位，但考慮延續性，暫不考慮固定經營，有合適主題再做。

巧合的是，二月，我們剛作完智慧醫療的院長對談，接著又刊出美國第一個醫療社群媒體長蔣立楷的報導。加上一連串蒼藍鴿、罔腰事件，覺得正好可以「社群媒體上的醫師角色」為題，來推廣報導。

但同事們還忙著別的專案，於是，我就先挖坑自己跳了⋯⋯

倒數一週：Clubhouse如何邀來賓？

蔣立楷畢竟社群媒體經驗比多數人豐富，我一開口，他立刻答應，完全不用說服。問題是，他只有平日晚間有空，那是台灣時間早上八點到12點。

上班時間，沒人想聽知識感性房吧？

幸好，蔣立楷的週末白天也可以。盤點之後，敲定台灣週六晚上八點50分，即美東週六早上七點50分。

（這裡有個小心機：擔心大家週末晚上出門聚餐，所以挑了稍晚的九點；又擔心整點會跟別的房間強碰，或發生講者找不到房間等意外，所以提早10分鐘。）

那要請誰一起聊呢？

談到防疫，第一個想到的自然是從日本旅遊部落客林氏璧。他成為專職部落客前，原是台大感染科醫師；過去一年，他回歸醫師專業，天天更新臉書上的疫情資訊。CH出現後，更經常開房間，回答聽眾對疫苗的疑問。

從《康健雜誌》同事那邊得到林氏璧的聯絡方式，知道他因疫情不能旅行，時間很彈性，建議我先確認別的醫師時間，同時建議邀請台大兒科醫師蒼藍鴿，與馬偕兒童醫院醫師黃瑽寧。

可惜新聞主角蒼藍鴿不是iPhone用戶，婉拒了對談。

我跟黃瑽寧醫師原本沒交集，直到去年底醫療報導獎頒獎典禮，與《親子天下》合作「新冠病毒麻瓜課」系列影音獲獎的黃醫師，正好坐我在我隔壁；一聊發現他很親切，還跟我大談智慧醫療。最後，也透過《親子天下》同事聯繫，順利邀請到他。

好，現在有三位來賓了，需要第四位嗎？

以實體論壇來看，一個主持人加三到四位講者，差不多可撐一個小時（問答三輪，一人答五到六分鐘）。台上人數若太多，發言要等很久，把來賓晾著其實很不禮貌。

考慮來賓多元性，我想再找一位資深醫療記者，或一位在國外行醫的醫師，好跟蔣立楷對談。

原本約到一位在英國執業的台灣醫師，可惜她整個週末都要值班；若等到下週，時間又拖太長，只好忍痛放棄。但跟這位醫師聊天時，提起了去年以「給譚德賽的一封公開信」爆紅的林薇——她是醫學生、經營社群媒體，還是《換日線》作者，我也採訪過。

因為長久累積的關係，一提出邀約，林薇就答應了，成為第四位來賓。

Clubhouse是及時播出的新社群平台，媒體或記者平時要累積足夠的信任，才能迅速邀到重量級講者一起「做實驗」；例如《天下雜誌》的Clubhouse首播，就約到許多沒公開露面的前台積電發言人孫又文。

倒數四天：Clubhouse開房如何擬訪綱？

確認講者意願後，我寫了一份很長的企劃與訪綱，包括時間、來賓、標題，以及18個問題，跟講者確認細節。

最早的房間標題是「台美網紅醫生來打假！那些你從沒搞懂的醫學迷思」。編輯部討論後，覺得CH是大眾平台，主題可以輕鬆但不失知性。

每個來賓都同意這個方向，但林氏璧被問題數量嚇一跳：「每個人都要回答全部的問題嗎？」

「當然不是啦！」我說，這是先跟講者確認角色分工，誰想著重或跳過哪些題目，到時才不會cue錯人。

而且，緊張的時候根本想不出問題，最好還是先寫出來。

果然，看完訪綱後，林薇覺得前半部她較難發揮，但後半部她有經驗可以分享；這樣，我就知道前半部要仰賴林氏璧、黃醫師和蔣醫師，後半部再多問林薇。

但這樣還不夠。

去年下半年，我為公司主持了十多場大小活動，學到最重要的一點，就是事先與講者對題目。好處是多瞭解講者、確認各題回答方向與意願，以及說話習慣。

但這次因時間緊迫，我只跟林氏璧和黃瑽寧各對了40分鐘，但都已經是一場採訪的長度了，蒐集到不少網路上沒有的訊息。

事後想想，這是個關鍵的環節：

實際開房間時，好幾個問題都是從前置訪談而來；當講者遺漏時，我也能主動提醒講者他說過的事，延伸話題，創造「我們做了很多功課」的印象。

跟林氏璧討論後，也擔心「醫療迷思」的範圍過大，而且現場只有感染科、腸胃科與小兒科醫師，無法回答其他科別的醫療迷思，便決定改請請讀者提出「過去一年覺得最困惑、關於疫情的訊息」。

為此，我們開了清單，也把標題改成「台美網紅醫生來打假！那些你從沒搞懂的醫學迷思＋醫師親解常見疫情謠言」。

但直到這個時候，我還在「內容多元」與「離題風險」間擺盪。

我去過幾個CH醫療房，發現許多聽眾一看到醫師，就會忘我做起個人醫療諮詢，把其他聽眾晾在一邊。為維持對話品質，我決定還是不開放現場問答，只好期待有我認得出的名人或資深醫療記者舉手發問了。

倒數三天：Clubhouse開房常見哪些技術問題？

《天下》編輯部週三晚上剛開完房間，非常成功；我就請編輯部最熟悉技術的同事，來上一堂20分鐘的技術課，確保大家知道CH的基本功能。

而跟林氏璧做事前訪談時，他數落了一串媒體開房間時犯的錯，聽得我冷汗直冒，隨即腿軟坦承我是第一次開房間的「菜雞」，想邀請他一起當主持人（moderator）。

他非常有義氣地答應了，從此之後，三不五時就來提點各種小撇步：

「要趕快在社群宣傳喔！」

「要錄影或錄音做成文字或Podcast喔！」

「錄音要寫在標題裡提醒大家喔！」

「要從行事曆的連結進去才好找房間喔！」

「要講提醒講者追蹤妳，才能拉他們開房間喔！」

這部分細節很多，有些我們原本就要做，有些是他提醒才想到；但知道有高手可以求救，真的安心不少。

倒數一天：Clubhouse開房如何做社群宣傳？

林氏璧建議我們週五下午開始在社群宣傳，但我那天行程很多，直到晚上才把宣傳文案放上CH行事曆。

原以為很簡單，沒想到因為只能用APP編輯，還有字數限制，刪字刪了很久才出手。

大部分媒體都是截圖CH的行事曆來宣傳，但社群同事認真地手刻了一張圖，在FB、IG發佈，也將相關報導放上網站首頁。

沒想到訊息一發出，林氏璧立刻在三秒內私訊我：

「不能說『肺炎新聞』，要說『COVID-19新聞』或「病毒新聞」」

「不是每個患者都會感染肺炎，這是最大的迷思」

我慘叫一聲，立刻回去改。說要打假，結果自己差點製造了假新聞，嗚嗚。

倒數八小時：Clubhouse開房腳本怎麼寫？

週六中午過後，我開始寫開場腳本，也查了更多講者資料；思考該怎麼帶出每個講者的特色，同時宣傳未來城市。

其實，查講者資料應該更早做、做得更透徹，跟採訪一樣，才能把話題挖深，讓訪談更豐富。

如果再做一次，我會把所有與講者有關的重要資料連結，都放在臉書，或做成懶人包放在文章頁上；訪談時提到，就請讀者去粉絲團或網頁看，可以提高互動、創造direct流量，又不會為解釋細節而拖慢訪談。

比如，正式開房介紹蔣立楷時，我兩度請讀者搜尋「未來城市」，告訴他們稍早提到的文章都整理在首頁上；同步看GA，的確有些許導流。

沒想到，腳本寫到一半，手機就跳出訊息——原來，林氏璧主動開了一個小房間，宣傳晚上要開的房間，裡面已有一百多人。

我原本已經很焦慮，看到宣傳房時焦慮瞬間暴增十倍。

硬著頭皮點進去，原本只想偷聽，沒想到立馬被林氏璧抓包，不但公佈姓名，還被抓上台設成moderator，要我跟聽眾介紹為什麼要開晚上的房間，順便熟悉操作介面。

有點像是還不會換氣，就被魔鬼教練丟進游泳池——然後，就學會游泳了！

這個房間持續了半個多小時。結束後，林氏璧跟我說，「我查過了，同時間沒有很強的房，放心！」

他也主動在自己的95萬粉絲粉專上，預告了我們的開房時間，近600人按讚。

這個人怎麼這麼暖啦？果然是全民醫師啊！

倒數半小時：Clubhouse開房前要溝通什麼？

八點多，我開了一個LINE臨時群組，把講者們拉進來，先互相介紹，再簡單說明一次流程。

這個群組很重要，事前統一溝通，事中隨時提醒、互相打氣；事後也可以再次在群組中感謝大家，簡單檢討剛剛做得好與不好的地方，跟實體活動一樣。

原本，我在CH行事曆上滑來滑去，就是不知道時間到時，該怎麼「開」房間。問了編輯部同事，才知道預計開房時間前10分鐘左右，行事曆連結會跳出一個「start the room」的綠色按鈕，按下去即可。

8:40左右，按鈕果然出現，我先跟群組裡的大家確認準備好後，深吸一口氣，按下開房按鈕——講者和聽眾的頭像就陸續跳出來了！

但這裡我少做了一步——把開房連結貼回講者群組。導致兩位講者一時找不到房間，我又為了等他們而不敢講話；雖然只有幾秒鐘，但整個房間沈默地可怕。

比較有經驗的蔣醫師趕緊丟了一個提醒到臨時群組：「先說點話吧？」我才開始念稍早寫好的講稿，然後⋯⋯後面的事大家都知道了。（笑）

訪談：Clubhouse開房如何引導對話？

我很不愛一問一答，即便正式採訪，形式也偏向聊天。所以開宗明義就跟每位講者說好：「不要等我cue，歡迎互相接話！」

也因為這樣，事先讓大家互相熟悉，建立「某某某很有名但人很好」的信心，就很重要。

幸運的是，這不是打預防針，而是這次每一位講者真的都很體貼。一開始先鼓勵擔心中文不流利的蔣立楷，請林薇必要時協助翻譯；結束後，大家持續在群組裡討論剛剛的狀況，謝謝對方不藏私的分享。

過程中，我沒聽到什麼公關或敷衍的語言。後來想想，這幾位來賓的性格都滿溫和，特質也互補：林氏璧是理性派，開口就是數據與專有名詞；黃醫師是暖心派，言談盡是滿滿的愛與體貼。林薇和Austin比較常傾聽，但從國外與年輕世代角度出發，也有重要提問與分享。

最高峰時共有1,000人左右在線上收聽，希望他們跟我的感受一樣——雅俗共賞又有知識濃度。

尾聲：Clubhouse開房該如何做收尾？

因為講者們聊得開心，發言愈來愈感性，原本預計10點半要結束，我卻還沒法做結論，同時還有幾個人舉手發問。

我點進去看經歷，發現其中一位是知名主播、擔任過多年醫療記者的竹幼婷；正好話題也帶到媒體的社會責任，便決定請她發言。（這件事告訴我們：寫好自介很重要）

幸運的是，竹幼婷用親身經驗，對醫師們提出了一個反詰：「醫師太忙，沒空接記者電話，想做好報導的記者也很沮喪啊！」算是平衡了話語權。

這個話題又引發一陣討論，直到10點40分，我才請每位講者用一分鐘，講一個「你希望讀者帶走的觀念」作結；最後請讀者去追蹤、搜尋講者們的社群媒體，以及「未來城市」的網站和粉專。

其過程中我也幾次感謝促成這次合作的集團媒體，如《康健》和《親子天下》；但工商時間都快速帶過，免得業配感太重——這部分事前被林氏璧再三提醒：媒體房不能過於熱鬧像網紅直播，要維持專業感。

結束時大概是10點50分。之前觀摩過其他房間，結束後不要立刻關房，而是提醒大家花一、兩分鐘，追蹤房間裡自己有興趣的人；林氏璧也點了一些年輕醫師，建議聽眾可以關注他們。

但這個時段房間很安靜，就像剛開房等聽眾進來時一樣尷尬。林氏璧提醒我，「這時候，小路就會放音樂⋯⋯」

「小路」路怡珍是現在CH早上最多人聽的帶狀新聞節目「全球串連早安新聞」的主持人之一，她會在房間結束前放音樂，就像電視新聞結束、跑工作人員名單時，也會放音樂那樣。

同事立刻丟來一段爵士樂，我用手機對著筆電收音。當時已經快11點了，真有一群人圍著小酒吧互換名片、閒聊的感覺。

呼，任務達成！

提醒：下次開房前該想清楚的三件事

如果還要開房，我覺得可以思考三個問題：

第一，時間控制

我一直在留意人數變化。最後半小時，雖然我認為內容還很精彩，但聽眾人數開始慢慢下滑，結束時比最高峰約少了100人，大概十分之一。

可能時間太長，聽眾注意力有限，下次應嚴格控制在90分鐘內結束。

第二，內容重製

為以防萬一，同事準備了兩種錄音法：一是用iPhone內部錄音，二是用音響放出聲音，再用iPad錄。最後發現只有iPad有錄到，萬幸！

因為CH講完水無痕，所以有人開房間時會錄影，就能轉化成影片、CH、Podcast、文字，但要先解決收音與後製問題。

此外，公開口述內容有著作權，因此開房間錄音務必要註明在行程表上；黃瑽寧與夏嘉璐的「寧夏路Podcast聽友會」，就有一個不錯的聲明範例。

Clubhouse-錄音-法規-著作人格權-夏嘉璐

由於公開發言有著作權，開Clubhouse房間錄音前，務必要註明清楚。圖片來源：截自Clubhouse

第三，CH與其他平台的串連

開房前、中、後，如何透過數位工具與社群平台，將收聽數轉換成品牌印象、會員或廣告，會是下一步研究重點。

這一次，我們做到了CH與FB、官網的串連。雖然我忘記先說，但社群同事在我提到某些報導時，主動在粉專發佈了相關報導，同步更新收聽人數，並私訊我提醒讀者去粉專上的Slido發問，最後蒐集到十多個問題。

後記：做自己，就會吸引喜歡你的人

結束後，同事在臉書摘錄了一句黃瑽寧醫師的名言：

「做你自己，就會吸引到一群喜歡你的人。」

這句話精準說出了我的感受。

我喜歡這群真誠的講者、創新的同事；我也衷心相信，蔣醫師的故事應該被更多人聽見。因為，在這場抗疫之戰中，用社群媒體做衛教的醫師的貢獻，也該被重視。

媒體的專業是內容，我真心厭倦被社群媒體數字綁架，失去與讀者的連結；但唯有把初衷放在內容，才可能吸引到一群喜歡我們的聽眾／讀者，這才是媒體的價值。

Take the work seriously, not yourself.（認真看待你做的事，而非你自己）

「全文轉載自未來城市(Clubhouse如何開好房間？倒數7天checklist教學全公開｜編輯部報告)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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