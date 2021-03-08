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Twitter創辦人第一則推文 目前價值累積超過250萬美元

聯合新聞網 / 楊又肇

Twitter創辦人暨執行長Jack Dorsey在2006年發出的第一則推文價值多少？目前已經叫價超過250萬美元，而且還在持續增加當中。

依照針對Twitter推文提供價值認證與所有權拍賣的Valuables網站內容顯示，由Jack Dorsey在2006年3月間發出的第一則推文內容「just setting up my twttr」，目前已經被喊至250萬美元競標價格，換算為新台幣約達1000萬元以上。

Valuables網站交易模式是以基於以太幣的區塊鏈技術運作，同時透過名為NFT (non-fungible tokens)的代幣進行拍賣交易，並且能與美元法定貨幣價值互換。

而在3月6日上午時，Jack Dorsey在Twitter的第一則推文內容所有權才以36.3萬美元價格進行競標，當天下午就累積增加至150萬美元，並且在隔天增加至250萬美元。

目前Twitter在全球地區廣為人用，同時也成為不少政治、演藝、企業名人向網路平台發言管道，許多著名網紅、部落客、媒體工作人員，或是開發者等也會藉由Twitter累積個人名氣與影響力，甚至藉此培養更多人脈關係。

Valuables網站的作法，則像是針對收藏品價值進行認證，只是形式轉換為網路上的數位內容，並且經手拍賣此類收藏品的所有權。拍賣時，Valuables網站會先取得原本推文內容發表者同意，如此一來才能讓推文拍賣成立，同時拍賣成交時將會透過以太幣交易，並且透過Matic區塊鏈上頒發所有權證書，藉此證明所有權效力，至於順利成交的推文內容將不會從Twitter服務上移除。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

區塊鏈技術 網紅

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