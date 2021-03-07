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申請「字節付」等名稱專利 字節跳動可能進軍交易範圍更廣的支付服務市場

聯合新聞網 / 楊又肇

年初確定在中國境內推行抖音支付，讓使用者更方便在抖音服務內使用線上交易功能後，相關資料再次顯示字節跳動將另外推出名為「字節付 (BytePay)」的支付服務，或許將準備進軍使用場景更廣泛的交易市場。

從字節跳動於今年2月22日提出申請內容，分別顯示註冊包含「字節付」、「BytePay」在內名稱專利，並且涵蓋廣告銷售、金融物管等使用範圍，但目前相關專利仍處於審核階段。

目前還無法確認字節跳動是否準備針對範圍更大的交易場景打造支付服務，但預期比起先前在抖音服務加入的抖音支付功能，將能對應更多消費交易使用需求。

在此之前，字節跳動也曾申請數位貨幣錢包，以及數位貨幣支付相關設計專利，顯示未來也有可能進軍數位貨幣市場應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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