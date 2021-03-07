申請「字節付」等名稱專利 字節跳動可能進軍交易範圍更廣的支付服務市場

通常在購物網站查詢商品後，Facebook 就會立即出現相關廣告，讓人有種被監視的感覺，這是因為 Facebook 內建「站外動態」功能，可以追蹤用戶的瀏覽行為與 App 互動資訊，這個功能原來是幫助商家可得知手機或平板上操作，獲取消費者資訊，預設是開啟的，如果不想要一直被投放廣告，也可以選擇手動關閉此功能。

2021-03-02 15:47