疫情期間 Google：41%台灣家長憂網路安全風險

Google公布「家長對於兒少網路安全認知的行為調查」，發現約41%台灣家長意識到孩子在疫情期間恐面臨網路安全風險，最關注兒少個資外洩、網路交友與陌生訊息、網路不當內容等議題。

報告顯示，台灣家長對於保護子女上網安全普遍有信心，但仍有進步空間；35%的台灣受訪家長表示，從未與孩子討論過網路安全問題，僅有22%的家長目前有使用保護兒少的網路安全設定。

為了協助家長創造出更安全的兒少網路環境與體驗，Google持續提供多項安全功能與建議，包括全新的YouTube監督式服務Beta版，可讓家長依據孩子的年齡與興趣，選擇3種不同的內容設定，確保孩子觀看合適的影音內容。

在網路安全方面，38%的台灣家長將兒少個資洩漏問題、網路交友與接收陌生人訊息、在網路上接觸不宜的內容等3項，列為他們最關心的議題。

Google建議，家長可多和孩子討論在網路上與陌生人互動的狀況、提醒孩子經常更換密碼，且透過可信度較高的平台獲取資訊，並教導孩子在網路遊戲或社群平台上需保持警覺，避免過度分享個人隱私資訊。

除了台灣，Google也針對亞太地區進行同樣調查。報告中發現，相較於亞太地區平均值（58%），台灣（41%）和日本（35%）家長在疫情期間較不擔心兒少網路安全風險，而菲律賓（79%）、印度（74%）、馬來西亞（72%） 和越南（71%）等新興國家的家長最為擔憂。