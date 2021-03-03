Qualcomm打造Snapdragon Insiders社群平台 強化與粉絲互動
為了讓關注Snapdragon處理器產品動態的粉絲更容易取得新消息，Qualcomm宣布打造全新線上社群平台Snapdragon Insiders，將透過更密集互動方式與粉絲交流。
Qualcomm說明，將透過Snapdragon Insiders社群平台提供更深入的Snapdragon處理器技術背後故事，同時將透過忠誠度獎勵吸引粉絲使用黏著。
依照至三種不同等級的獎勵，將可讓粉絲獲得不同形式的福利，包含提供額外權限、特權、經驗值與資訊內容，另外也能與Qualcomm技術專家進行小規模團體互動，並且向粉絲展示最新技術，以及解答各類提問，其他更包含如何運用搭載Snapdragon處理器裝置創作內容，甚至也能更快取得Sanpdragon處理器消息。
而Qualcomm也會透過贈品等誘因吸引粉絲加入，但目前並未公布此部份細節，同時接下來也會打造討論區服務，讓粉絲能進一步交流。
透過此項服務，Qualcomm預期能藉由Snapdragon Insiders社群平台蒐集更多粉絲反饋意見，藉此作為開發下一款Snapdragon處理器設計參考。
類似模式，其實包含三星、小米、華為等業者都分別藉由社群平台持續關注使用者需求與反饋意見，藉此讓下一款產品能更符合市場需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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