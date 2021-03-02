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剛逛完網購Facebook就塞給你一堆商品？關閉FB站外動態追蹤就能解決

聯合新聞網 / T客邦
法新社
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通常在購物網站查詢商品後，Facebook 就會立即出現相關廣告，讓人有種被監視的感覺，這是因為 Facebook 內建「站外動態」功能，可以追蹤用戶的瀏覽行為與 App 互動資訊，這個功能原來是幫助商家可得知手機或平板上操作，獲取消費者資訊，預設是開啟的，如果不想要一直被投放廣告，也可以選擇手動關閉此功能。

步驟1.開啟 Facebook App 的設定頁面，展開「設定和隱私」選項，再點選「隱私捷徑」。

步驟2.找到「你的Facebook資訊」分類，再點選「查看或清除Facebook站外動態」。

步驟3.按下「清除紀錄」會消取已儲存的記錄，若要刪除站外動態資訊，則按下「更多選項」。

步驟4.於出現的選單中，選擇「管理未來的動態」。

步驟5.接著會出現內容視窗，按下「管理未來的動態」。

步驟6.將「未來的Facebook站外動態」取消，並於最後的頁面按下「關閉」即完成設定。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

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