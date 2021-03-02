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Firefox改版放棄「火狐元素」？Mozilla強調：永遠不會消失
針對市場傳出Firefox瀏覽器使用標誌將會在後續改版取消火狐形象設計，Mozilla稍早特別發文澄清並無此事，強調未來火狐形象設計依然會維持，並且絕對不會消失。
會有這樣的傳聞，源自Mozilla在2018年表示將重新打造Firefox標誌，甚至還曾做出完全沒有火狐形象的標誌設計，雖然後續在2019年釋出的全新標誌依然保留火狐設計，但相較過往明顯的狐狸身影，卻明顯變得更加抽象化，因此也讓後續傳聞認為Mozilla未來可能取消使用火狐形象。
不過，Mozilla稍早對外澄清表示未來依然會在標誌維持火狐元素設計，甚至永遠不會取消火狐形象，畢竟從過去以來一直都是Firefox瀏覽器代表造型。
但Moizlla也表示在Nightly版本的標示設計則會是例外，畢竟是前期開源測試版本，因此在瀏覽器使用標誌除了原本以藍紫色為設計的火狐形象設計，目前更使用狗狗幣 (DOGE)的迷因柴犬かぼす頭像，藉此象徵Firefox瀏覽器開源使用特性。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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