聽新聞
test
0:00 / 0:00
神秘性感鋼琴YouTuber「露臉」上鏡頭 網友：鼻子「歪了」
網上彈琴高手大有人在，但「Pan Piano」能成為著名YouTuber卻有着獨特原因，首先是她經常以性感Cosplay打扮演奏歌曲，令樂迷耳朵聽到美妙音樂之餘，眼睛亦可享受福利！另一方面是Pan Piano從未露面，神秘感令網友充滿各種幻想，惟近日她竟然在1條短片上「現真身」，網友表示驚喜，卻直指她的鼻子「歪了」，成為笑點之一！
Pan Piano報稱來自台灣，其YouTube頻道有超過200萬訂閱，人氣相當之高，但卻從來沒有人知道她的真實樣貌。她日前在首播短片「名探偵コナン BGM Detective Conan [ピアノ]」中，約第8秒時竟然看到她「露面」走入鏡頭，令人十分驚喜，不過仔細一看，卻發現她只是Cosplay柯南漫畫中的「未知身分的犯人」，黑色緊身衣「由頭包到落腳趾尾」，所謂的「露面」只是衣服頭部印有的眼、鼻、嘴。從「犯人」的身型看型，Pan Piano應是體型較瘦的女生，身材看來十分不俗，有網友則笑稱其鼻子「歪了」。
Pan Piano的短片引起網友熱烈討論，更說這次她的Cosplay十分之幽默，甚至覺得她的打扮有趣又有梗，比起彈鋼更加值得欣賞了！
延伸閱讀：
港女食意大利飯投訴「未煮熟」惹熱議 網民爆笑：佢真係唔識㗎喎
媽媽用Google Maps發現太平洋奇異島嶼 外型極似男性生殖器！
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言