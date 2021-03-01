致敬Clubhouse 小米「米聊」重生 同樣著重語音聊天互動

在以即時語音聊天互動的Clubhouse於短時間內走紅，甚至被Tesla執行長Elon Musk帶動使用人潮之後，市場開始出現不少相似的「仿冒者」，除了過去創立17直播平台的「麻吉大哥」黃立成打造語音交流App「FAM」，就連小米也藉由近期才宣布結束服務的即時通訊軟體米聊名稱，再次打造與Clubhouse有高度相似的語音聊天App。

實際上，在Clubhouse於短時間內迅速走紅，同時也在日前被中國境內防火長城阻擋後，中國境內就開始出現不少相似或高度致敬Clubhouse的服務。

例如映客打造的「對話吧」、鯨准打造的「Capital Coffee」，以及小磚科技打造的「Now」，甚至也有以山寨形式打造的「Clubhorse」，而阿里巴巴也在針對企業使用的協同作業服務「釘釘」加入名為「MeetClub」的語音聊天功能，但僅提供企業內部使用。

至於小米日前雖然將自2010年12月推出的即時通訊軟體米聊結束營運，但在小米創辦人暨執行長強調將重新推出與米粉更容易溝通的服務後，米聊便確定以聊天語音App形式重新「重生」。

不過，新版米聊僅在名稱部分沿用，服務本質卻是全新打造產品，因此並不會沿用過去米聊服務留下帳號、數據，目前僅以邀請制參與測試使用，並且對應iOS、Android平台。

依照新版米聊介面說明，強調本身是針對專業人士打造的語音聊天服務，同時宣傳用語為「聊得來才聊，發言就舉手」，凸顯在整體使用模式也同樣致敬了Clubhouse。

Clubhouse從去年12月成立時估計為1億美元的市值規模，在今年1月21日時就已經累積達10億美元，而目前雖然吸引眾人使用，但至今尚未透過廣告等項目進行營收，但市場認為Clubhouse未來有可能藉由付費方式，讓使用者能加入特定內容聊天室，或是直接與知名人士互動。

同時，Clubhouse從一開始僅鎖定iPhone用戶，除了考量軟硬體規格差異性不大，更適合用於軟體服務測試，另一方面也能吸引眾多使用iPhone的知名人士使用此項服務，但在近期消息中也傳出準備打造Android平台版本，藉此吸引更多用戶加入。

雖然Clubhouse快速走紅，並且吸引眾人使用，但不久前傳出被中國境內人士透過側錄方式記載所有聊天內容後，同時也凸顯即便Clubhouse採取無數位化文字紀錄與內容留存回放功能，依然有可能遭他人以側錄方式將聊天內容保存的風險。

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