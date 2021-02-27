Twitter將加入每月4.99美元訂閱的Super Follow與群組分享功能

Twitter日前傳出以付費訂閱使用的功能，在稍早分析日活動上透露部分細節，其中包含以每月4.99美元價格訂閱的Super Follow功能，其他也包含群組分享功能，以及可自動阻擋特定帳號或讓特定帳號禁止發言的安全功能。

依照Twitter說明，採每月4.99美元訂閱使用的Super Follow功能，將可讓Twitter用戶存取特定帳號提供獨佔內容，或是進行特定交易，而Twitter用戶隨時可取消訂閱。

此項功能預計讓明星、網紅等知名人物，甚至企業組織、網路媒體使用，透過付費方案讓更多可提供獨家內容的Twiiter帳號能藉此獲利，而Twitter也能從中取得一定分潤。

目前市場已經有Patreon、OnlyFans等相似服務，而Twitch、YouTube等服務也已經開始提供透過贊助 (Donate)即可換取獨家內容的功能。

由於許多美國媒體、知名人士或網紅均透過Twitter傳遞消息，因此此項功能或許也會改變傳統內容傳播方式，使用者有可能願意支付小額費用換取更多獨家內容，但這樣的模式能否持續吸引人使用，其實也很難說。

此次說明中，Twitter也宣布將加入群組分享功能，讓使用者能將內容分享給特定帳戶。

另外，Twitter也計畫在服務內加入自動阻擋違反使用規範的帳號，並且限制包含辱罵、仇恨言論內容的帳號發言，一旦系統自動檢測此類內容時，將會針對產生問題的帳號限制7天不得發言。

而過去Twitter也針對降低網路仇恨言論影響提供不少功能，包含可讓使用者手動隱藏回覆內容，或是透過自動化方式刪除濫用推文內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》