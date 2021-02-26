對應CD音質 Spotify HiFi串流音樂服務將在下半年推出

雖然目前Spotify已經可以提供320K AAC高音質串流播放選項，但為了滿足更多CD音質聆聽需求，稍早確定將會在今年下旬正式推出名為Spotify HiFi的串流音樂服務，同時也能對應既有相容Spotify Connect設計的播放裝置使用。

實際上，Spotify HiFi服務早在4年前就已經預告推出，但後續似乎因為部分因素而未開放使用，但稍早預告將會在今年下旬推出後，預期可讓使用者透過網路串流播放等同CD音質的音樂內容。

不過，目前Spotify並未透露此項服務具體細節，以及預計推行地區與計價方式，同時也不確定是否會與原本Spotify服務合併，讓使用者透過額外付費方案使用。

在此之前，台灣地區推行的KKBOX串流音樂服務早已推出名為KKBOX HiFi服務，讓使用者能聆聽CD音質效果的串流音樂內容，但定價也會相對增加。

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