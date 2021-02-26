Facebook：未來三年將針對新聞業者投資至少10億美元

稍早宣布與澳洲政府達成協議，將使澳洲境內的Facebook服務恢復可觀看分享新聞內容後，Facebook再次宣布將在未來三年內持續針對新聞產業投資至少10億美元。

依照Facebook表示，從2018年起就已經開始在英國地區向衛報、金融時報等業者支付新聞使用費，同時在更多地區也採用相同方式，主要藉由付費方式讓業者能將新聞內容放在Facebook News服務，並且加快使用者在Facebook平台觀看新聞內容速度，至今已經透過此方式支付至少6億美元。

而在此次聲明裡，Facebook則進一步強調未來將會持續向新聞業者投資，並且在未來三年內至少投資10億美元資金。

在此之前，Google也已經與澳洲政府達成協議，承諾將向新聞業者支付內容使用費用，同樣會在未來三年內透過至少10億美元費用，讓Google能藉由Google News Showcase服務使用澳洲境內新聞業者提供內容。

從先前Facebook發表聲明，以及澳洲政府發表聲明顯示，雖然在結果上似乎看起來是澳洲政府獲勝，並且將吸引更多國家政府跟進立法抵制Google、Facebook作法。但從實際情況來看，真正對Google、Facebook造成影響其實相對有限。

畢竟透過支付費用使用新聞內容的情況，兩者並非從此次抗爭才有，而此次澳洲政府看似出面幫新聞業者爭取權益，但其實反而讓Google、Facebook有更好理由調整支付費用，甚至調整廣告曝光分潤收益，對新聞業者反而有更大影響。

再者，即便新聞業者並非透過Facebook News服務合作，依然會需要透過Facebook服務平台爭取更多藉由社群曝光機會，因此澳洲政府與Facebook未能談妥的話，反而會讓澳洲境內新聞業者整體曝光流量降低。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》