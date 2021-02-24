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第一次開房就上手！一文搞懂如何在Clubhouse安全開講？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
史丹佛網路觀測計畫（SIO）13日首度提出Clubhouse的資安問題。美聯社
史丹佛網路觀測計畫（SIO）13日首度提出Clubhouse的資安問題。美聯社

「你開房間了嗎？」「現在聽哪間？」是近期全球發燒的話題。語音聊天室Clubhouse掀起熱潮，連特斯拉執行長馬斯克、臉書執行長祖克伯等，都爭相在上面開房間！帶你一文了解Clubhouse平台特性、要如何安全開房聊天？

受夠演算法推播的社群嗎？全球千百萬網友早已做了新選擇。

Clubhouse上線短短的半個月，締造560萬下載次數。根據數據分析公司App Annie發布最新數據顯示，Clubhouse的全球下載次數已突破800萬，迅速吸引英國，德國，日本，巴西和土耳其等國的關注。

什麼是Clubhouse？

這個主打邀請制的語音社群Clubhouse，強調將選擇權交還用戶，並提供全新的體驗，用戶可以任意加入不同議題的「房間」，讓人們可以隨時隨地發聲、創造想法、深化友誼等。

如何加入Clubhouse？

Clubhouse現階段只開放給iOS系統的用戶。主要是因為系統仍在測試中，而執行長戴維森（Paul Davison）表示，Clubhouse最終會向所有人開放，包括Android系統的用戶。

目前每個使用者加入Clubhouse後，即擁有邀請兩名朋友、發送邀請碼的機會。有使用者分享，若在Clubhouse活躍程度較高，像是多參與主持房間或是分享等，擁有邀請他人的機會，就會提高。

Clubhouse有哪些功能？

從Clubhouse的走廊（Hallway）就能進入不同房間（Room），可以聽到不同的專家或KOL討論不同議題與資訊。若想要切換不同房間，可以點擊左上角「All rooms」，整個房間會縮小，就可以選擇自己感興趣的房間參與。

而房間內會有三種類型成員，分別是主持人（Moderator）、發言人（Speaker）、觀眾（Audience）。主持人是該房間的主持者，所有的功能相較其他兩類高，包含可以改變其他人的身分，像是把觀眾變成發言人、把發言人變成主持人。

而發言人則是可以發言、靜音，並能控制自己的麥克風開關；另外，觀眾只能聽不能發言，除非點選右下角「✋」開放舉手功能，若主持人同意就會拉到最頂端、邀請發言。

如何開房聊天？

Clubhouse的房間可以分成三種，開放給所有人的公開房間（Open）、只有你追蹤的人可以加入的社群房間（Social），以及只有你邀請的人才可加入的私人房間（Closed）。

而開房間有兩種方式。第一種是直接按下方綠色按鈕「Start a room」，右上角「Add a Topic」就可以設定房間標題。

第二種方式則可點選日曆圖示，並按下「New Event」輸入活動名稱、時間、日期、主持人群及來賓等。可以透過預告通知追蹤者，在什麼時間點會有什麼活動。

入房的自保措施？

看到這裡，你一定想：Clubhouse會不會有資安漏洞？近日傳出，Clubhouse使用中國廠商「聲網Agora」的聲頻技術，讓開房聊天的網友們大為恐慌。對此，Clubhouse承諾會更新軟體、補上漏洞。史丹佛大學網路觀測平台（SIO）甚至發布了Clubhouse的網安數據報告。

究竟，如何在Clubhouse上保護自己的數位隱私？

KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤表示，目前Clubhouse的爭議焦點，多在於背後的技術平台是否為中國公司？資料是否傳回中國？互動過程的語音紀錄是否被留存？但使用者更應注意的是，自己的數位足跡，是否透過了這些工具被過度暴露與蒐集？

謝昀澤解釋，Clubhouse除了會要求使用者上傳手機聯絡簿外，還會向所有人公開使用者追蹤的人、追蹤使用者的人，及推薦人等原屬於私領域的資訊，且在Clubhouse這類以開放式交友為目的的平台，目前没有可隱藏的設定，人際脈絡幾乎無所盾形，等於是「註冊恆久遠、一洩永流傳」。

KPMG安侯數位智能風險顧問公司創新服務總監林軒宇建議，「入房」前後，要做好五大安全措施：

一、安裝APP後，於iOS設定／隱私權／聯絡人選項中，直接關掉Clubhouse對聯絡人的存取。

二、追蹤人物前，確認帳號真偽。尤其知名政商人物或是演藝明星，有諸多真假難辨的名人帳號。

三、開房時，慎選適當房間型態，尤其在開放式（Open）型態的房間中，不談論商業機密與個人隱私。

四、退房後，隨時留意有無詐騙或不當行銷行為。

五、不再使用平台服務後，寫英文信要求客服刪除全部個資。

（作者／遠見編輯部 本文出自2021.2.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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