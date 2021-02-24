駭客又有新招！Google快訊傳「Flash更新程式」快移除軟體

駭客又出新招！你有訂閱Google快訊嗎？外媒發現近日有不肖份子透過Google快訊功能，藉機分享假的Adobe Flash更新程式，恐怕會讓用戶不小心就下載到惡意軟體。

根據外媒「Bleeping Computer」報導，駭客利用特定或熱門關鍵字建立假網站，再透過Google快訊幫訂閱者搜尋的功能，將山寨網站的資訊送達使用者的信箱，使得警戒心較低的用戶無意中點擊，甚至下載佯裝成Flash更新程式的可疑軟體。

Google快訊是由Google在2003年推出的功能，只要進入該網頁鍵入想追蹤的關鍵字，以及頻率、來源、語言等選項，每當網路上有新的資料出現，便會依上述客製化選項寄送到用戶的信箱，讓使用者能隨時追蹤感興趣的話題。駭客便是利用該機制傳送假網站的連結，可說相當容易就誤入陷阱。

依照山寨網站的導引，外媒實測發現用戶很可能會下載到一款名為 「One Updater」的不知名軟體，且建議用戶立即移除該軟體。

事實上Adobe Flash已於2020年底停止更新，官方甚至建議全球使用者「立刻移除電腦中的 Flash Player」，以提高系統安全性。即便如此，仍有部分使用者不知道這個消息，因此不小心就誤信該網站下載程式。