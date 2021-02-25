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Spotify計畫年底前推出「Spotify HiFi」高音質串流服務
Spotify 在線上活動 Stream On 宣布計劃推出「Spotify HiFi」高音質串流服務計畫，預計於 2021 年底前提供與 CD 相同品質的無損串流音樂服務，讓使用者能以享受高品質的音樂與清晰度。
在宣布劃推出「Spotify HiFi」之前，Spotify 已經對無損串流進行小規模測試。這次宣布推出的 Spotify HiFi 僅限於特定市場，至於音樂格式、費用、是否支援家庭帳號…等細節都沒有公布，而根據《The Verge》透露 Spotify 的音訊輸出達到了 320kbps。
目前已經提供 HiFi 無損音樂的串流服務以 Amazon Music HD、Tidal、Deezer 為主，但市佔率最高的 Spotify 和競爭對手 Apple Music 都還沒有推出 HiFi 服務，這次 Spotify 率先宣布推出 HiFi 高音質串流服務將會讓串流音樂邁入另一階段的競爭。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
圖片及資料來源：The Verge
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