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Android用戶有福了！現在可以用YouTube看4K高畫質影片啦

聯合新聞網 / 電獺少女

就算裝置沒有支援 4K 也可以

YouTube 上看影片已成為不少現代人的日常，先前 iOS 用戶已經可以透過 YouTube 上觀看 4K 影片，而現在 YouTube 也將這項功能開放給 Android 版了，只要你使用的 YouTube 版本沒有過舊，就可以從設定中將影片調整為高解析度的 2160p

外媒 9TO5Google 報導，Android 版本的 YouTube 現在提供 2160p HDR 的影片播放功能，即使你使用的手機沒有支援這麼高的解析度，還是可以透過 YouTube 來播放 4K 高畫質的影片，除了可完整呈現畫面的細節，在色彩的對比度和飽和度也會更加明顯

實際拿 Pixel 5 來測試觀看 YouTube 上其中一部 4K 影片，點選影片上方的三個點點，可見已經可以選擇 2160p60 HDR 的畫質，整個影片畫面也看起來更清晰了

這樣一來，就算平常通勤時也可以用手機在 YouTube 上觀看 4K 的高畫質影片了，但如果想擁有更完整的高畫質影片體驗的話，建議可把 YouTube 上的 4K 影片投影到有高解析度的大螢幕上，讓畫面看起來更清晰寬廣，雖然目前有支援 4K 解析度的手機並不多，不過我覺得這項消息還是很值得關注的，拿 Android 手機的獺友快來看看吧

（新聞來源：9TO5Google

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

Android YouTube 4K畫質

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