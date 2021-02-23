Android用戶有福了！現在可以用YouTube看4K高畫質影片啦

就算裝置沒有支援 4K 也可以

在 YouTube 上看影片已成為不少現代人的日常，先前 iOS 用戶已經可以透過 YouTube 上觀看 4K 影片，而現在 YouTube 也將這項功能開放給 Android 版了，只要你使用的 YouTube 版本沒有過舊，就可以從設定中將影片調整為高解析度的 2160p

外媒 9TO5Google 報導，Android 版本的 YouTube 現在提供 2160p HDR 的影片播放功能，即使你使用的手機沒有支援這麼高的解析度，還是可以透過 YouTube 來播放 4K 高畫質的影片，除了可完整呈現畫面的細節，在色彩的對比度和飽和度也會更加明顯

實際拿 Pixel 5 來測試觀看 YouTube 上其中一部 4K 影片，點選影片上方的三個點點，可見已經可以選擇 2160p60 HDR 的畫質，整個影片畫面也看起來更清晰了

這樣一來，就算平常通勤時也可以用手機在 YouTube 上觀看 4K 的高畫質影片了，但如果想擁有更完整的高畫質影片體驗的話，建議可把 YouTube 上的 4K 影片投影到有高解析度的大螢幕上，讓畫面看起來更清晰寬廣，雖然目前有支援 4K 解析度的手機並不多，不過我覺得這項消息還是很值得關注的，拿 Android 手機的獺友快來看看吧

（新聞來源：9TO5Google）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》