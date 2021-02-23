內幕／陸最大字幕組「人人影視」被剿 業界自白「盜亦有道」行業史

2月3日，上海警方通報抓捕中國大陸最大字幕組「人人影視」的14名成員，指他們涉嫌侵犯影視作品著作權，透過收取會員費、廣告費和出售侵權作品等方式，2018年以來非法牟利逾1600萬人民幣（約新台幣7000萬元）。

事發後，不少中國大陸網友湧進人人影視的微博留言，將其微博變成「哭牆」，他們一面抱怨警方執法「欠缺人情」，一面哀歎有中文翻譯的盜版海外劇無法再唾手可得。字幕組的「敵人」真的是政府嗎？人人影視的終結又是否意味著字幕組的時代一去不返呢？

《香港01》記者就此採訪了三名「行家」——自稱「追劇達人」的「00後」小煜，擔任同志電影字幕組成員的「90後」Jacky（化名），以及「80後」的前字幕組長NoA。

NoA清楚記得他2005年在北京就讀大學時，是如何開始接觸到海外劇集——當時DVD光碟方興未艾，是盜版傳播的主力軍。北京新街口甚至發展出許多專門賣盜版光碟的店舖。無論是當時流行的美劇《越獄風雲》（Prison Break）、《威爾與格蕾絲》（Will & Grace）、《三棲大丈夫》（Big Love），光碟店裏應有盡有，而且帶有中文字幕。

不過，購買光碟需要一筆開支，還必須配備DVD播放機，更不要說這些碟片是複製海外正版DVD，通常比國外電視播出滯後一年。也是在那時，人人影視等網絡字幕組竄起，在劇集播出後最快翌日即上傳帶有中文字幕的影片。雖然受限於網絡和電腦儲存條件，畫質模糊不堪，但對於一心想要快點追劇的美劇迷來說，字幕組的降臨無疑是一大福音。

「人人影視字幕組」提供大量未經授權的影視作品。（網站截圖）

NoA：正版平台刪集數害我要找盜版重看

官方電視台也趕搭過那波「美劇熱」。2006年，央視原音播出《慾望師奶》（Desperate Housewives）第一季，但不少美劇迷們早已在透過字幕組追看第二季了。

央視或許是意識到速度比不上字幕組，也可能是如NoA所猜測那樣，考慮到第二季情節「少兒不宜」，總之播完第一季便收手。再後來便是，當正版電視台受制於當局政策，而大幅減少海外節目比例時，字幕組卻得以在灰色地帶壯大，許多國外剛剛上映沒多久的大片，也在字幕組的精心安排下，很快就與中國觀眾「見面」。

直到2010年代初，中國大陸的視頻網站（串流影音平台）開始大批量引進正版美劇，與海外同步播映。這是中國大陸正版平台最有實力與字幕組較量的一段時期。根據《第一財經》報道，截至2014年4月的「掃黃打非．淨網2014」行動前，搜狐視頻共引進了76部美劇，包括2014年2月引進，2個月後卻遭下架的Netflix政治劇《紙牌屋》（House of Cards）前兩季；優酷網以58部的數目次之，第三名的騰訊視頻有36部，並列第四的愛奇藝與樂視也分別有34部。

不過，當時在視頻網站看過美劇的NoA，後來還是選擇了字幕組的版本：「正版平台會刪減好多片段，甚至直接將敏感集數抽起，劇情變得不連貫，害得我還要找盜版重新看一次」。

雖說像NoA這樣的「資深觀眾」，會為求「一刀不剪」而選擇字幕組提供的盜版資源，但彼時正版視頻網站瘋狂引進海外劇集，並手握字幕組不能利用的合法宣傳渠道，還是搶佔了收視份額之餘，還開拓出意想不到的觀眾群。

NoA觀察到，「視頻網站讓美劇受眾從字幕組培養的『中產』和大學生群體，下沉到初高中生乃至家庭主婦」，那時上中學的他開始聽到同學討論美劇，甚至父母也開始看《紙牌屋》，「這也許是最終驚動廣電總局作出反應的原因」。

字幕組如何成為「意外大贏家」？

2015年1月，廣電總局下達通知，要求境外電視劇「先審後播」，必須整季配上字幕一併送審，方可在平台上播出。這宣告了視頻網站無法再「同步跟播」海外劇，也意味著被官方「放之任之」的字幕組，再度掌握了海外劇集在國內收視群體中的唯一渠道。不難想象，由視頻網站培養出的一部分美劇愛好者，後來亦成為字幕組的擁躉。

電視台自縛手腳，視頻網站也被當局施加限制，此消彼長下，過去20年來，字幕組因而成為「意外地」成為最大贏家，得以扮演海外影視劇在中國的「傳播使者」。雖然陸續有一些盜版影音網站被當局查封，也多半是出現了牟利行為。即便是剛剛被拘捕了14人的人人影視，《香港01》循線向其旗下的「人人字幕組」某名總監查詢，亦證實該字幕組仍然維持運作，持續發布「外掛字幕」。

人人影視會在上傳的影視資源上加入片頭廣告。（影片截圖）

用NoA的說法，無論出於「寬容」抑或「不在意」，官方過去十多年以來的確沒有對字幕組極盡打壓，甚至不經意間幫它們剷除了競爭對手，給了這些「體制外」的雜草長成參天大樹的「政策紅利」。

但官方看似通融做法，說到底也只是依法辦事而已，根據中國大陸《著作權法》，個人製作，並且不以營利為目的，僅供學習交流研究使用的作品是合法的，但網絡上公開傳播則有侵犯原作品著作權的嫌疑。

因此，若不是抓到了「營利」和「公開傳播」的事證，或受到來自版權巨頭的投訴壓力，執法機關不主動查辦字幕組，只是官僚體系一貫的運作模式。但當一間字幕組名聲過大，就要另當別論了，人人影視是最好不過的反例。

字幕組「無償推廣」作品獲片商默許？

人人影視不久前才與正版平台「對撞」。「追劇達人」小煜憶起2020年7月，備受關注的日劇《半澤直樹2》播出，人人影視同步翻譯並在網站上傳了該劇，引發中港台網友的追看和熱議，「但當劇集播到一半時，中國大陸影音網站bilibili突然表示購買了版權，要求人人影視停止更新該劇資源」。然而，由於bilibili沒有辦法每周跟播，需要等到全劇放出後一併交廣電審核，於是直到11月才一次過在網站釋出。而這時，「人人影視早已經偷偷摸摸更新完了」。

但小煜認為人人影視在此事上沒有過錯：「站在觀眾的角度，看了一半的劇，卻要再等上幾個月才能看，不合理」。他兼且認為，字幕組的「無償推廣」，某種程度是得到片商默許的：「若不是因為字幕組，《半澤直樹》如何在中國大陸爆紅？字幕組的奉獻，令這些優秀作品得以輸入中國，片商才有機會為著作爭取國內利益鋪平道路，把第二季以更好價錢賣給正版影音平台」。對於「半路橫插一腳」的影音平台，小煜則認為字幕組替他們省去了前期市場調查和宣傳的成本。

對於字幕組的「無償推廣」獲片商默許這一說法，知名同志電影字幕組核心成員Jacky持保留意見。他認為，雖然以工業電影來說，資本是接受短期的虧損換取長期的收益的，但難以驗證字幕組的「引入」給版權方造成了足夠的「收益鋪墊」，以至於讓他們「在哲學意義上為盜版行為擔保」。他認為，片商不常追究字幕組行為，更多時候是因為難以跨國維權，而維權的損益權衡也不理想。當片商考慮進入正式或者長期收益的階段時，這種「默許」就會被打破，此時雙方的權力完全不對等，法理情也不在字幕組一方，所以「版權方如果體量夠大且動真格，結果是不會有懸念的」。

同志電影字幕組為何放棄情趣用品廣告？

Jacky顯然並不太想為字幕組的侵權行為做道德辯護。畢竟他所在的同志電影字幕組，過去十多年來累計製作了過千部同志電影字幕，也曾做過商業化的探索，在社交平台刊登過情趣用品的廣告。

Jacky所在的同志字幕組，曾經嘗試在社交平台刊登情趣用品廣告。（微博截圖）

然而他們很快意識到，商業化不僅不必要，還有可能帶來麻煩，於是很快結束了這樣的嘗試。「有幾名義工定期無償捐助我們，來負擔高昂的伺服器和片源的成本」，Jacky透露，這些「金主」本著促進同志權益的理念，提供長期贊助，是他們在不需要廣告和會員費的情況下，仍能持續穩健運作的關鍵之一。

另一個關鍵則是，他們從未受到來自官方或版權方的壓力。影視劇中的同性戀題材一直是中國官方嚴格審查的對象，然而同志電影字幕組竟然過去十幾年如一日，連被「請喝茶」的經歷都沒有。Jacky一句話便道出箇中因由：「同志電影現時沒有機會在中國大陸被正式引進，也就不太容易有版權巨頭向政府部門進行有壓力的投訴」。

「霸主」人人影視「從良」失敗證轉型不易

即便一直運作得當，近些年，Jacky和團隊還是探索轉型之路，包括顯著降低盜版電影資源的發布數量，以及增加與民間同志電影節和外國使領館活動的合作，為它們放映的影片製作字幕，而絕大多數合作也都是無償的。

但這種仰仗有人資助，而不追求營利的所謂「轉型」，是其他字幕組難以複製的。Jacky也坦言，其轉型目的是「希望能與網下的組織有更多的聯結，提供一些力所能及的幫助」。顯然，Jacky的「轉型」亦不是將其字幕組的本業「消滅」，更多是在強化其性小眾「社會運動組織」的功能，也為「金主」的繼續支持充實了理由。

「人人影視」分家後然無法擺脫盜版桎梏

對於一般的字幕組來說，似乎還不具備讓「金主」送錢的「共同價值」。「用合法的手段賺錢」是它們轉型的唯一目標，但要實現這條路恐怕並不簡單。曾作為最大字幕組的人人影視，便在轉型過程中吃盡苦頭。2014年11月，人人影視被中國大陸執法部門查封5部伺服器後，翌年宣布引入第三方機構合作，開發了「人人美劇」平台，但這個平台最終失敗收場。2016年12月，人人影視分家為「人人影視」和「人人視頻」，前者做回了老本行，繼續遊走法律邊緣；後者又嘗試轉型做「短視頻」業務，但最後還是將重心挪回海外影視劇網上播放，由於涉嫌提供未經授權的影視資源，屢次被優酷、愛奇藝等影音平台告上法庭。

從人人的例子便可看出，字幕組與盜版侵權是相依為命的。字幕組的「轉型」說到底是個偽命題，意味著字幕組要終結其自誕生以來的角色——彌補大眾觀影需求與政策規限之間的溝壑。過往所有的字幕組「轉型」先例，亦都不在於開創全新的商業模式，而是回到被法律認可的遊戲規則裏，與其他雄厚資本競爭，此時的字幕組還剩下甚麼「過人之處」呢？

當大眾的觀影需求仍未被滿足，字幕組便不會徹底消亡，只是在官方逐步重視打擊盜版行為的今天，已無甚機會養出「人人影視」那樣的「江湖老大」。對於一些小型字幕組，Jacky的「生存之道」或許可以作為借鏡，那就是「別讓資本不高興」，以及在商業價值以外探索「讓金主高興起來」的理念。

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文章授權轉載自《香港01》