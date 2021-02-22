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揚言抵制到底後 Facebook重新就新聞內容付費與澳洲政府談判

聯合新聞網 / 楊又肇

針對澳洲政府要求網路服務平台使用新聞內容必須付費作法，就在Facebook揚言抵制到底沒多久之後，澳洲總理Scott Morrison稍早表示已經與Facebook重新談判，但強調Facebook的作法完全站不住腳。

而加拿大文化資產部長Steven Guilbeault也聲援澳洲政府作法，並且透露未來也會考慮採取澳洲政府作法，要求Google、Facebook等服務平台針對使用新聞內容情形付費，甚至也可能參考法國要求網路服務平台業者與內容業者洽談合作。

目前澳洲政府預計在下週進行投票，若順利的話，將會通過要求網路服務平台業者使用新聞內容時，必須向新聞內容提供者支付費用的相關法案。

因應澳洲政府立法要求，目前Google已經與澳洲主流媒體如七西傳媒、 Rupert Murdoch等業者合作，並且透過Google News Showcase服務向新聞媒體業者支付內容使用費用。

不過，Facebook方面則表態將抵制到底，並且強調本身服務使用新聞內容模式與Google完全不同，同時強調過去透過其服務平台協助澳洲境內媒體進行超過51億次的免費曝光，其產生價值約達澳幣4.07億元。

若依照美國紐約市調機構Chartbeat初步統計，若Facebook限制澳洲境內媒體透過其服務分享內容，同時澳洲境內使用者也無法透過Facebook觀看分享媒體發表內容與連結，將會造成澳洲境內新聞媒體網站流量下滑約13%。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

澳洲 文化資產 法國

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