臉書、IG再傳全球性當機？各地網友推特發文抱怨

臉書再傳全球性當機？大約從今日上午10點開始，臉書電腦版本開始出現載入很久的狀況，隨後瀏覽器便出現連線已逾時，無法連上這個網站等訊息。

當機情形不僅出現在台灣，推特上國外網友哀鴻遍野，許多人都hashtag標記#facebookdown，抱怨自己的臉書又出狀況了。

此外，也有不少網友指出，連同臉書在內，IG、Messenger、Whatsapp也都出現當機的狀況，#WhatsAppDown、#messengerdown、#InstagramDown也隨即成為推特上的熱門hashtag。

目前官方尚無說明。

有網友發現IG、Whatsapp、Messenger也出現當機狀況。 圖擷自 downdetector