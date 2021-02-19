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臉書、IG再傳全球性當機？各地網友推特發文抱怨
臉書再傳全球性當機？大約從今日上午10點開始，臉書電腦版本開始出現載入很久的狀況，隨後瀏覽器便出現連線已逾時，無法連上這個網站等訊息。
當機情形不僅出現在台灣，推特上國外網友哀鴻遍野，許多人都hashtag標記#facebookdown，抱怨自己的臉書又出狀況了。
此外，也有不少網友指出，連同臉書在內，IG、Messenger、Whatsapp也都出現當機的狀況，#WhatsAppDown、#messengerdown、#InstagramDown也隨即成為推特上的熱門hashtag。
目前官方尚無說明。
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