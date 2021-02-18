YouTube全球用戶破20億 新工具提升觀影體驗

每月登入YouTube的全球使用者數量超過20億，在觀眾人數日漸增加的情況下，為因應每位使用者的獨特需求，YouTube今年將推出多種新工具來提升觀影體驗。

YouTube首席產品長莫漢（Neal Mohan）今天在Google官方部落格發文表示，過去幾年YouTube陸續推出全新的電腦版網站介面、新的行動版功能，以及嶄新的觀賞頁面。今年YouTube會在不同類型的裝置上發布更多更新項目，協助觀眾與喜愛的創作者和內容交流互動。

為了讓觀眾能更輕鬆瀏覽內容，YouTube在去年推出影片章節功能。莫漢說，YouTube將會擴充這項功能，讓系統能自動為相關影片新增章節，也將致力打造更符合直覺的觀看體驗，例如翻新平板電腦上的YouTube介面。

莫漢也提到，YouTube一直積極將心力投注在最新的影像技術上，目前觀眾只要連上網路，就幾乎能在各種裝置包括電腦、手機、遊戲主機和虛擬實境（VR）頭戴式裝置上，透過YouTube收看SD標準畫質、HD高畫質、4K、VR、高動態範圍（HDR）和直播影片。YouTube將於今年稍晚重新設計YouTube VR應用程式首頁，以改善瀏覽體驗、無障礙功能和搜尋功能。

此外，YouTube在2015年推出YouTube Kids，家長可以透過多項工具為孩子打造個人化的觀影體驗，例如選擇他們可觀看的內容、限制裝置使用時間，以及封鎖不適合的影片。

目前YouTube Kids每週已有超過3500萬名的觀眾，服務範圍涵蓋80個以上的國家或地區。YouTube將於今年發布全新的家長工具箱，包括監護選項，讓家長能從YouTube主平台選擇特定影片和頻道，供孩子在YouTubeKids中觀看。

莫漢進一步表示，YouTube短片製作工具Shorts已在印度地區推出Beta版。自去年12月以來，印度地區內使用Shorts創作工具的頻道數量增加3倍以上，且YouTube Shorts播放器現在每天全球觀看次數已超過35億次。YouTube會在未來幾週內將Beta版服務範圍擴展至美國地區，開放更多創作者使用Shorts。

為幫助創作者開創事業，莫漢表示，YouTube會持續改善現有的營利產品，並探索更多方法來協助創作者多方拓展收益來源。由於直播影片的超級留言和超級貼圖引起廣大迴響，YouTube開始測試全新的觀眾掌聲鼓勵功能，目的是讓粉絲大方表達對喜愛YouTube頻道的支持，創作者也能藉此拓展新的影片營利機會。YouTube計劃在今年將這項功能開放給更多創作者使用。