不再無上限！Google Workspace for Education 更改儲存空間為100TB

距離政策生效還有一年四個月，趕緊記得動工把資料刪除或搬遷，以免 2022 年 7 月到來後龐大數據流離失所。

根據 Google Workspace 管理員說明的最新更新表示，眾多台灣大學愛用的 Google Workspace for Education 從原本的無容量上限，將其更改為 100 TB 儲存空間，從此以後多了容量上的限制。目前此更新政策生效日期為 2022 年 7 月，2022 年申請的新客戶也都一併適用新政策。

Google Workspace for Education（舊稱 G Suite 教育版）的 100 TB 儲存空間，將用於 Google 雲端硬碟、Google 相簿、Gmail 等檔案的計算。若想要增加儲存空間，可加價購買 Google Workspace for Education Plus （舊稱 G Suite Enterprise 教育版）的授權，每購買一份可增加 20 GB 的儲存空間。若是以付費員工授權的方式購買，則可增加 100 GB 的儲存空間。

聽起來有些複雜？Google 也提供試算範例：

「舉例來說，如果您購買 5,000 份 G Suite Enterprise 教育版授權，儲存空間集區的容量就會是 600 TB： 100 TB（基本儲存空間） + （5,000 份授權 x 100 GB = 500 TB）= 600 TB 的可用儲存空間。」

若是不瞭解組織需要多少儲存空間，或是想檢視目前空間的使用狀況，可以透過 Google 管理控制台中的報告摘要來分析其使用空間數據。若組織目前購買的是 G Suite Enterprise 教育版，也可將報告數據匯出至 BigQuery，即可以圖表方式檢視資料的分布，更加一目瞭然。

如果教育組織沒有多餘預算加價購更多儲存空間，也不考慮乾脆升級至擁有無限儲存空間 Google Cloud Storage 的話，那就該開始準備「逃亡」了。距離政策生效還有一年四個月，趕緊記得動工把資料刪除或搬遷，以免 2022 年 7 月到來後龐大數據流離失所。

去年 10 月 PTT 上就有網友發文發現用大學帳號登入的 Google 雲端硬碟，上面的空間容量從原先顯示的「無限空間」，變為「由管理員管理」。下面也有網友直白留言：「Google 不可能一輩子給免費儲存空間，早晚會收回去」，看來預言果然成真。

《本文作者MindyLi，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》