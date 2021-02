不再無上限！Google Workspace for Education 更改儲存空間為100TB

距離政策生效還有一年四個月,趕緊記得動工把資料刪除或搬遷,以免 2022 年 7 月到來後龐大數據流離失所。

根據 Google Workspace 管理員說明的最新更新表示,眾多台灣大學愛用的 Google Workspace for Education 從原本的無容量上限,將其更改為 100 TB 儲存空間,從此以後多了容量上的限制。目前此更新政策生效日期為 2022 年 7 月,2022 年申請的新客戶也都一併適用新政策。

Google Workspace for Education(舊稱 G Suite 教育版)的 100 TB 儲存空間,將用於 Google 雲端硬碟、Google 相簿、Gmail 等檔案的計算。若想要增加儲存空間,可加價購買 Google Workspace for Education Plus (舊稱 G Suite Enterprise 教育版)的授權,每購買一份可增加 20 GB 的儲存空間。若是以付費員工授權的方式購買,則可增加 100 GB 的儲存空間。

聽起來有些複雜?Google 也提供試算範例:

「舉例來說,如果您購買 5,000 份 G Suite Enterprise 教育版授權,儲存空間集區的容量就會是 600 TB: 100 TB(基本儲存空間) + (5,000 份授權 x 100 GB = 500 TB)= 600 TB 的可用儲存空間。」

若是不瞭解組織需要多少儲存空間,或是想檢視目前空間的使用狀況,可以透過 Google 管理控制台中的報告摘要來分析其使用空間數據。若組織目前購買的是 G Suite Enterprise 教育版,也可將報告數據匯出至 BigQuery,即可以圖表方式檢視資料的分布,更加一目瞭然。

如果教育組織沒有多餘預算加價購更多儲存空間,也不考慮乾脆升級至擁有無限儲存空間 Google Cloud Storage 的話,那就該開始準備「逃亡」了。距離政策生效還有一年四個月,趕緊記得動工把資料刪除或搬遷,以免 2022 年 7 月到來後龐大數據流離失所。

去年 10 月 PTT 上就有網友發文發現用大學帳號登入的 Google 雲端硬碟,上面的空間容量從原先顯示的「無限空間」,變為「由管理員管理」。下面也有網友直白留言:「Google 不可能一輩子給免費儲存空間,早晚會收回去」,看來預言果然成真。

《本文作者MindyLi,原文刊登於合作媒體INSIDE,聯合新聞網獲授權轉載。》