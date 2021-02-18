洗衣店玩混搭 張瑞夫iPhone拍出80歲時髦生活

萬吉和秀娥的孫子張瑞夫靠混搭客人留在洗衣店的服飾，讓年逾80歲的阿公和阿嬤成為最潮復古網紅，所有他上傳到社群網站的照片，都是用iPhone拍攝，讓他縮短與祖父母之間的世代距離。

蘋果公司今天邀請張瑞夫到Apple信義A13直營店裡分享他跟祖父母的故事，以及他如何用iPhone記錄「萬秀的洗衣店」的穿搭與日常。張瑞夫讓祖父母當起模特兒，並把拍出來的照片上傳到Instagram，不僅在社群網站爆紅，還引起美國和英國主流媒體注意。

張瑞夫父母在他4歲時離婚，從小被阿公阿嬤帶大，去年因為疫情回到祖父母在鄉下開了70年的洗衣店。他發現這幾年隨著長輩越來越少，祖父母無聊時間也越來越多，有次甚至阿嬤無意間說出覺得自己沒用了，讓張瑞夫有感而發，開始思考有什麼方法可以讓祖父母找回對生活不那麼無聊的存在感。

「對我來說攝影是一種介質，用來連接跟阿公阿嬤的關係。」張瑞夫說，如果跟阿公阿嬤講要擺什麼表情，他們可能擺不出來，需要讓他們回想起腦海中曾有過的經驗。透過iPhone攝影，他找到一種跟祖父母溝通的方式。

張瑞夫認為，把生活不同片段拼在一起，也是一種創作方式。拍照要做的其實是用祖父母能懂的語言和他們對話，讓世代間縮短距離。「照片呈現的是關係，誰都可以辦到，但是要真心感受。」

他也分享一些拍照技巧，首先是開啟iPhone相機選項裡的「格線」，有助於在畫面上找出水平，畫面呈現會相對穩定。接著可以運用iPhone「人像」模式創造前後景差異，搭配不同顏色的呈現，會讓照片看起來更專業。

張瑞夫也將於2月21日下午2時30分至4時，在Apple信義A13透過Today at Apple攝影研究室分享用影像說故事的靈感來源，進行人像攝影指導，說明如何藉由角度、姿勢以及感受來捕捉拍攝對象。