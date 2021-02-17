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春節連假躲家長訊息！老師偷改動漫LINE名字 結局糗爆了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名老師春節期間為躲避家長訊息，突發奇想把LINE的名字改成動漫歌曲名，殊不知下場糗大了。 圖／報系資料照
一名老師春節期間為躲避家長訊息，突發奇想把LINE的名字改成動漫歌曲名，殊不知下場糗大了。 圖／報系資料照

時下老師上班工時長，上課期間面對生龍活虎的學生已經疲於奔命，下課後除了要備課和批改堆積如山的作業，還得回應家長的LINE訊息。就有老師好不容易熬到放年假，想說終於可以好好放鬆休息，因此偷偷改掉LINE上的用戶名稱，讓家長搜尋不到，免除訊息干擾。殊不知開學前一天，一名家長公然在群組裡做了一件事，讓他尷尬自嘲「我腦殘」。

這名老師昨（16）日在Dcard上發文表示，自己每年春節假期都會默默地把LINE名字改成別的，通常是英文名字，好讓家長找不到他。今年因為有點「得意忘形」想說來個大反串，將名字改成知名動漫歌曲「殘酷天使」，「果不其然年假的這幾天，完全沒有家長找到我」。

原PO為此得意自己在家長群組裡隱藏得很好，順心過完整個連假都沒被家長問候訊息。想不到，在連假最後一天（大年初五）的下午，有一名家長在30幾人的群組標記原PO說「殘酷天使老師新年快樂」，讓他瞬間丟臉吶喊「我的殘酷的『殘』是腦殘的『殘』吧！」。

貼文曝光後，原PO還補充自己改名的事情穿幫後，有家長不解問他「為甚麼天使要殘酷呢？」讓他哭笑不得回答「媽媽對不起，因為我的殘是腦殘的殘」。不少網友也留言表示「家長們總會抓到你是誰的」、「這真的很好笑，丟臉到哭」、「看完這篇我又聽了一遍殘酷天使」。

有網友替原PO解惑「可能那個家長有改過你LINE的名字，所以還是能找到」、「下次要改成日文或韓文字，這樣家長根本標註不到」。另外有內行網友建議原PO「使用line@」，讓家長都透過line@聯繫，老師可以設定專屬的「營業時間」，如此一來「營業時間以外有機器人回覆，大家會比較體諒」。

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