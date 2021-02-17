IG網紅攝影師特效拍出春節絕美視角 網驚：來到宮崎駿場景

每年到了農曆春節或是重大的民俗節日，總會在各大媒體或者社群平台看到相關的節慶報導和熱門景點打卡照片。今（17）日是大年初六，連假剛過，知名網紅IG攝影師hzy.s就PO出一系列的農曆春節景點照，運用許多過年相關的媒材元素來融入拍攝景點與模特兒拍攝呈現出一張作品，不僅照片精緻得宛如電影特效或3D立體海報照，連粉絲看了都讚嘆「太美了」、「第一名」。

今年，hzy.s在IG上PO出除夕和初一兩天的賀歲照片，hzy.s圖說寫道「每個人都如此用心在服裝造型上牛B完成如此珍貴的曠世巨作」。其中除夕是一群人穿著喜氣洋洋的紅色衣服，在芝山岩文化史蹟公園廟口前擺桌子圍爐吃披薩喝汽水，兩旁除了有紅彤彤的燈籠外，還有舞龍舞獅，照片中8個人手拿紅包看鏡頭，把原本牆面有些斑駁老舊的芝山岩拍得色彩鮮豔，帶有電影3D特效立體感。

至於大年初一則在三重義天宮取景，可以看到照片中一名身穿紅色長裙的女子，站在宮廟前的階梯上，手持一根繡球形狀的棒子，階梯兩旁的手扶桿纏繞著一條龍，義天宮匾額下方的跑馬燈寫著「LUNAR NEW YEAR」。震撼的視覺效果讓網友直呼「太炸了」、「感覺來到宮崎駿的場景」。hzy.s透露，為了拍這張照片，攝影團隊直接把整座廟包場，預算也是無上限的爆表，讓路人都以為是在拍古裝劇。

此外，hzy.s拍攝重點還特別注重台灣傳統民俗，截至目前IG的最新PO文是大年初二（2月12日）那天，分享年初在高雄市茄萣萬福宮拍攝的燒王船節慶照。他為照片下了「燒掉揮之不去的過往 迎接牛轉錢坤的未來」標題，表示雖然是一張與過年毫無相關的作品，不過因為火紅的火焰配上紅色騰龍特效「夠紅夠炸」，認為在過年期間也很應景，讓粉絲看了忍不住留言「超燒」、「旺旺旺」、「燒完更好迎接新的一年」。

分享了那麼多砸重金拍攝的IG照片，hzy.s私下透露，自己的每一張作品都是台灣各地景點與模特兒相融合，運用中華傳統美學融合一些現代的拍攝場景加上後製手法呈現出來。由於從來沒有人這樣拍過，因此作品一推出就得到很多人的響應和喜愛，甚至吸引不少攝影愛好者仿效。

圖為hzy.s分享除夕一群人在芝山岩文化史蹟公園前圍爐照片。 圖／hzy.s提供