你開房了嗎？小心Clubhouse衍生的個資問題

近來因為限量邀請碼的飢餓行銷策略、名人加持的光環，及廣大網路社交愛好者，對新興的聲音社群的好奇心等三大因素，創造了Clubhouse的全民開房狂潮。KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤表示，任何的社群媒體都有隱私與資安的風險，這類平台到底是「聲音經濟」，還是「隱私大忌」？值得已經或想要入房的使用者思考。

謝昀澤解釋，Clubhouse除了會要求使用者上傳手機聯絡簿外，還會向所有人公開使用者追蹤的人、追蹤使用者的人，及推薦人等原屬於私領域的資訊，且在Clubhouse這類以開放式交友為目的的平台，目前没有可隱藏的設定，人際脈絡幾乎無所盾形。如果有心要「深入挖掘」特定人物，花5分鐘就可以從Clubhouse的個人檔案與追縱訊息，來推測一個人的交友圈、職業、興趣，甚至特殊癖好、政治傾向、種族、宗教、商業情報等敏感的隱私，且當事人不會知情。

KPMG安侯法律事務所律師鍾典晏則說，以較嚴格的歐盟隱私法規GDPR為例，合規的隱私權告知是須向用戶詳盡且清楚的告知其具體處理個人資料的方式及其合法性基礎等事項。然而，在Clubhouse的隱私權政策中，雖有提到如何處理個資，但其處理個資的合法性基礎究竟是基於契約關係或用戶同意，卻沒有清楚說明。

鍾典晏舉例， Clubhouse可以不經通知而將用戶的個人資料分享予其供應商或服務提供商，此合法性基礎是基於用戶同意？或是為了執行合約約定的特定服務？或是基於Clubhouse營運上的合法利益？也都未讓用戶清楚瞭解，更未具體指明將分享哪些種類的個資予他人，顯示其隱私權政策未盡完整，有可能引發出下一個「臉書+劍橋」隱私危機。