想找按過讚的貼文或留言？臉書「活動紀錄」功能 數位足跡全曝光

想找臉書按過讚的貼文卻始終找不到？3C達人「電腦王阿達」揭密臉書「活動紀錄」功能，按過讚的貼文、留言、搜尋紀錄通通無所遁形，能夠輕易找到當時覺得很讚，卻沒即時保存下來的文章。類別分類非常精細，還可以搭配時間篩選，能夠更快速找到想要的東西。

根據「電腦王阿達」指出，該搜尋功能無論是網頁版或App都有，Android跟iOS版本同樣都有這項功能，只是相關按鍵的位置大同小異。以下以安卓版App為例。

點開App按下右上角的「三條線」選單，找到設定和隱私→設定→活動紀錄，在活動紀錄頁面即可依時間軸先後順序搜尋按讚、標記、追蹤等各種動作。

圖／擷自Facebook App

若覺得一直滑太慢，或者有確定想找的類型和時間，可以回到最上方點擊「篩選條件」，可針對類型和時間過濾，幫助你更快速找到想要的資訊。

圖／擷自Facebook App

搜尋分類相當完整，從貼文到留言、戳一下、限時動態、票選活動，通通都在搜尋的範圍之內，不怕有漏網之魚。

圖／擷自Facebook App

「電腦王阿達」表示，活動紀錄的搜尋功能，可說是每個用戶都一定要知道的技巧，不用再一直狂刷動態牆，能省下可觀的時間，更精準的找到相關資訊。