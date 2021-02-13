中國版Clubhouse登場？消息指MeetClub僅供阿里內部溝通

網上語音社交平台Clubhouse近期風頭一時無兩，更因在中國被封禁而成為熱話。然而，多間媒體近日引述中國網上消息，指科企阿里巴巴計劃於農曆新年前推出「國內版」語音社交應用程式「MeetClub」，後者更與Clubhouse無論在界面、功能都十分相似。

不過消息人士12日向《香港01》透露，MeetClub其實並非一個獨立的社交應用程式，而僅是阿里巴巴推出的企業版移動通訊平台釘釘（DingTalk）所開發出的一個功能或介面，僅為阿里員工內部自用，MeetClub亦沒有商業化計劃。

本月8日起，中國陸續有網友反映Clubhouse已被禁，要用vpn才能進入房間討論。隨後，多間媒體先後報導指不少企業已計劃推出類似程式，其中阿里巴巴即將推出MeetClub，它的功能與Clubhouse非常相似，同樣有「創建房間」及邀請入口，但就仍在內測階段，暫未開放下載，或在農曆新年前推出。

網上流傳MeetClub介面等圖片。 圖／翻攝自網路

不過消息人士向《香港01》指出，MeetClub其實並不是如一些報道所指為一個手機app，而只是釘釘上的一個功能或介面，且並不公開，僅為阿里員工內部在新年期間作溝通交流甚至拜年之用，也沒有任何商業化計劃。至於該功能是否與Clubhouse一樣語音「不留痕」，消息人士則表示不清楚，亦未能透露該功能具體是在何時開始出現。

公開資料顯示，釘釘是阿里巴巴集團專為中國企業打造的免費溝通和協同的多端平台，目前提供PC版、Web版、Mac版和手機版，支持手機和電腦間文件互傳。去年4月，海外版的「DingTalk Lite」正式發布，支持繁體中文、英文、日文等多種文字和語言，功能主要包括視像會議、群直播、聊天、日程等，且在新冠疫情期間免費面向全球用戶。

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文章授權轉載自《香港01》