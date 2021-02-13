當紅虛擬偶像別只知道Peko！網友熱議20大台灣VTuber來了

台灣也有VTuber！

2020其中一個流行用語「Peko」出自於日本的VTuber「兔田佩克拉」，這股風潮也讓大家對VTuber的好奇心越來越高，不過你知道台灣也有許多VTuber嗎？台灣在近幾年也注意到了虛擬市場的興起，VTuber如雨後春筍般出現，而且發展的相當優秀，有些台灣VTuber甚至紅到國外去，你知道台灣有哪些VTuber嗎？

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，台灣網友除了國外的VTuber之外，討論最多的台灣VTuber究竟會是誰呢？就讓我們一起來看看，現在虛擬世界的當紅偶像會有哪些人吧！

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第十名－櫻野露 Wish

櫻野露同時也是一個繪師與漫畫家，有網友提到其繪圖作品都會有一種戀愛感，讓人很喜歡，櫻野露同時也會在頻道中講些鬼故事還有都市傳說。櫻野露最受到討論的是他會在實況中進行繪圖，特別是他畫一些日本Hololive的人氣VTuber，像是PEKO與鯊鯊都讓他引起更多的討論。

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第九名－香草奈若 Vanilla Nyoro

香草奈若在網友的討論中，多被網友提到喜歡看他在遊戲《英雄聯盟》（League of Legends）的實況表現，認為他很真、心態很好，特別是他曾經模仿過知名實況主「國棟」，有趣的影片內容，引起網友大量討論，也打開了知名度，甚至認為香草奈若就是虛擬版的「女國棟」。

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第八名－兔姬 UsagiHime

同樣是漫畫家也成為了VTuber的兔姬，影片內容除了遊戲之外，也會有直播畫圖的內容，因為口音「很台灣」，被網友認為是相當親民的VTuber，跟一般的VTuber走出截然不同的風格，甚至有網友戲稱兔姬是「大媽系VTuber」，精緻的畫風圈了不少粉絲，頗受歡迎。

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第七名－Hoonie 虎妮

Hoonie虎妮是Yahoo TV旗下的VTuber，曾經與多位名人有合作的機會，像是HOWHOW、柯文哲、韓國瑜等，因此頗有知名度，今年甚至登上唐綺陽的節目，與蔡英文有同台的機會，影片內容也是五花八門，與同門咪魯的默契大考驗更是被大量討論，相當有節目效果，是相當有人氣的VTuber。

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第六名－悠白 Ubye

悠白的頻道中也是各式各樣類型的題材都有，內容相當豐富，不過受到討論的是其繪師的稿件與其他繪師的相似度頗高，引起一些網友關注，但其實大部分網友並不太在意，且認為相似度並沒有這麼高。悠白的口條也相當受到網友喜愛，認為是一個讓人感到可愛又舒服的VTuber。

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第五名－ACG稽查員 蕾兒

蕾兒在ACG稽查員中是較受到討論的成員，從蕾兒初次登場之後，自己也在PTT與Dcard有各種宣傳，因此有著不少關注，每每發布新內容，也都會有網友討論其中的內容，是相當有人氣的新穎VTuber，也有網友討論到，蕾兒其實頗有大姊姊風範，因此又被稱為大姊姊型VTuber。

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第四名－Ikusen 小千

小千也在頻道中嘗試不少內容與題材，除了遊戲內容以外，還有許多聊天、歌唱的影片內容，受歡迎的題材多與日常生活有關，網友討論最多的是針對小千參與Apex Legends射擊遊戲的VTuber協定戰，小千的表現獲得部分網友討論，同時讚賞他在遊戲中的努力。



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第三名－Annin Miru 杏仁咪嚕

杏仁咪嚕也是Yahoo TV旗下的VTuber，可以說是人氣非常高的VTuber，YouTube訂閱數更是有30萬人，甚至有自己的Instagram帳號，過去一年引起討論的是有YouTuber到Yahoo拜訪，直喊見到咪嚕本人相當興奮，咪嚕自己所發佈的內容則是與虎妮的默契大考驗引起更多的討論，相當有人氣。

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第二名－KITSUNEKON 小空

小空也是人氣頗高的VTuber，過去一年也有許多外部合作，像是與木棉花或者是實況主國棟的合作都成功地引起討論與關注，小空也積極與其他VTuber合作，有網友提到看小空的影片會覺得他「很鬧」，常常逗得觀眾哈哈大笑，是讓人看了會感到放鬆的VTuber。

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第一名－鳥羽樂奈 TobaRana

鳥羽樂奈其實是VTuber界的新人，風格自然不造作，初登場後就引起了一些關注，不過最引起討論的是樂奈在頻道中失言的事件，樂奈甚至被暫停了一週的活動，後來還收到負面攻擊，風波不斷，不過討論量與曝光度也隨之增加在這之間也默默圈了不少粉絲。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月11日至2021年02月09日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣VTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」