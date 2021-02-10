越討厭越愛聊？盤點愛莉莎莎PTT之亂十大聲量高峰　鄉民都關注什麼

愛莉莎莎PTT十大聲量高峰

愛莉莎莎3年前開始上傳在韓國的留學生活，影片大都以當地夜生活、感情、交友軟體、美妝等生活化題材為主，單支影片高點擊有453萬觀看，目前已達到119萬位訂閱，擁有眾多粉絲支持，成為新生代YouTuber指標性人物。

不過愛莉莎莎爆紅，在PTT反而成為了另一種奇特文化，鄉民不管是發文還是回文，都喜歡提到愛莉莎莎，形成一種獨特生態。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》聚焦PTT調查，鄉民在近一年（分析期間：2020/01/27 - 2021/01/25）提及愛莉莎莎的次數高達58251筆，討論度熱烈，究竟網友都關注哪些事情？就讓我們繼續看下去！

NO. 10參戰鍾明軒配音事件

日本動漫《鬼滅之刃》爆紅，同為YouTuber的鍾明軒因為不滿台灣代理商木棉花取消其配音合作，發片怒譙對方儘早倒閉，愛莉莎莎也在影片下留言「有鍾明軒的配音我才會去看！！！」事後鍾明軒道歉，愛莉莎莎相挺留言被網友誤認刪除，讓她怒發文指出「我最討厭沒做的事被講有做！」引起鄉民熱論。

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NO. 9公開卸妝出浴LOOK

YouTuber瑀熙先前拍攝「今晚去誰家」單元，到愛莉莎莎家住一晚，過程中愛莉莎莎在鏡頭面前卸妝，拍攝到她素顏戴眼鏡，裹著浴巾的居家樣貌。

雖然幾乎都有打上馬賽克，仍被網友找到漏洞並截圖，有PTT鄉民認為「被嚇到」，但其實也有不少人覺得「感覺還算普啊，不到難看」。

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NO. 8徵非漢化原住民約會

愛莉莎莎為了拍攝新企劃，在IG貼文徵求「原住民人選」，備註「我要很有原住民味道的，就是不要已經漢化的」引起網友反彈，認為是在歧視原住民，雖然她澄清原意是要呈現文化「差異」，並非強調彼此的高低，針對「漢化」一詞戳中原住民傷痛，她表示願意移除該詞，強調是希望帶大家更認識原住民文化，引起網友正反面討論。

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NO. 7抱怨千萬豪宅內部設施

愛莉莎莎2020年5月置產買房，引起許多鄉民關注，之後她在友人經營房間改造的「小宅實驗」頻道中，提及自己其實很痛恨屋內某些設計如：收納不足、圓形水槽不方便、浴室過小等，希望對方可以協助改善其中一些缺點，不少網友認為「不意外」、「本來就買太小」，也延伸出其他YTR買房的相關討論。

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NO. 6被罵亂買房本人反擊

雖然被網友批評貸款八百萬、砸七十萬裝潢，總花費將近千萬元，卻買只有十坪的小房是「傻子亂買」、「CP值太低」等，愛莉莎莎正面回應「符合生活所需，比划算更重要」。強調住進新家後工作效率提高也不再失眠，新聞一出後鄉民表示「笑的人就不要過幾年看別人漲價賣」、「有錢就是任性」、「買不起才在那邊cp值」。

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NO. 5從台北搭計程車到墾丁

27歲的愛莉莎莎花千萬買房後，又在「全台最貴XX」系列影片展現驚人財力，為拍攝衛生棉條業配，挑戰從台北搭計程車到墾丁，總搭乘450公里，花費12200元。

八卦版鄉民認為「司機也賺到」、「太好賺了吧」，但也有人覺得類題材是老梗，舉出對岸曾有人挑戰最南打滴到最北，台北到墾丁根本是小巫見大巫。

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NO. 4與男神瘦子約會

愛莉莎莎的討論，除了出現在八卦版外，與饒舌歌手瘦子的約會影片，也在女版受到關注。

網友們除了被瘦子正名的「行走費洛蒙」帥氣外表吸引外，眼尖網友也發現她在影片最後抵達酒吧時，心機解開第一顆扣子，貼文一出後讓不喜歡她的八卦版鄉民一陣謾罵，認為這類貼文根本是鬧版。

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NO. 3蒼藍鴿打臉肝膽排石影片

為了實驗國外書上的斷食法，愛莉莎莎在影片中嘗試七天只吃蔬果，並根據印度自然療法，吃下瀉鹽跟喝下橄欖油與葡萄柚汁混合液，排出體內膽結石。

台大醫學系背景的「蒼藍鴿」拍片吐槽這是誤導，她排出的不是膽石是皂化石，沒有相關科學根據，網友們紛紛留言支持「這可以開罰了吧」、「推～希望不要亂害人」。

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NO. 2開箱「低收入戶的家」

愛莉莎莎以「開箱低收入戶的家」為題拍片，藉由拍攝前室友Penny家境清寒的老家，順勢拯救自身流量，同時宣傳Penny新頻道「小宅實驗」，希望能藉此讓她「東山再起」。

但不少鄉民覺得這樣的標題有消費低收入戶的嫌疑，不過也有人看完影片後表示「我覺得很感人」、「覺得有教育意義」、「對朋友很好」。

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NO. 1在影片中開玩笑還有童貞

愛莉莎莎跟Penny拍攝影片，測試在交友軟體上扮演「超做作女」，觀察男生的反應，影片開頭她被Penny問及「是處女嗎」，她開玩笑地說「是啊！」，被鄉民大做文章。

後有網友回文，她更早之前跟阿圓等人玩國王遊戲時，就有透露過去的性經驗，證明這只是玩笑話，反而引起底下留言表示「真粉絲，給尊敬」、「要不要這麼專業」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月27日至2021年01月25日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『愛莉莎莎PTT討論』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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