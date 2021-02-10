擺脫廣告依賴？ 傳Twitter著手打造訂閱服務

相關消息指稱，Twitter準備打造一項訂閱制產品，藉此降低藉由網路廣告營收維持運作的依賴。

Twitter主要營收同樣來自精準廣告投放，但從近期市場分析數據顯示，Twitter的廣告營收成長速度已經逐漸趨緩，目前幾乎僅在全球數位廣告得約0.8%市佔，遠遠低於Facebook、Snap等線上社群平台服務廣告市佔。

而若能透過全新訂閱使用模式，預期將能讓Twitter增加全新營收來源，同時也可能藉此擺脫仰賴廣告投放的營運模式。

不過，以目前Twitter採取免費使用，並且藉由廣告精準投放曝光作為營收來源的情況，若要採取付費訂閱使用模式，勢必會面臨一些使用挑戰，例如使用者可能會要求不要看到任何廣告，或是提供過往無法使用服務功能等。

在相關消息裡，Twitter內部已經開始研擬不同訂閱使用模式，其中一項服務以代號「Rogue One (俠盜一號)」為稱，同時也有一項付費服務是向追蹤對象進行贊助 (Donate)，進而換取獨家內容，類似功能目前已經在Twitch、YouTube等服務出現，Twitter或許也希望藉此讓經常在平台上分享內容的創作者、網紅獲得更多贊助，並且從中取得分潤。

此外，Twitter也有可能透過訂閱方式提供特定功能，例如可使用完整Tweetdeck平台服務，或是提供將發出訊息回收功能。

不過，目前Twitter的訂閱服務顯然仍是相當早期的規劃項目，目前暫時尚未有具體推行計畫，同時Twitter也還在研究使用者是否能接受這樣的調整，以及調整之後與現行免費使用模式如何區隔。

過去同樣以每年計費使用的WhatsApp，早期也是透過訂閱使用方式維持本身服務運作，但由Facebook收購成為旗下服務之後，目前WhatsApp則是以完全免費使用方式提供。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》