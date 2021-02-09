Clubhouse雖被封 人們依舊渴望言論自由

試圖登入clubhouse的人們在打開軟件時，不斷收到「error」這個提示，而正在clubhouse收聽的人們則通過截屏記錄下這一時候，紛紛發布在新浪微博上，很快就成為了熱搜。但很快，clubhouse這個關鍵詞在新浪微博上被屏蔽，用戶無法搜索到。而在知乎，豆瓣等其他中國社交網站上發言，如果內容中含有clubhouse或者CH這些字母，便無法順利發布，而會得到一個發言中有違規內容，需要進一步審查的回復。

Clubhouse被屏蔽是意料中的事情。這個軟件因為1月31日晚上馬斯克的直播而在互聯網上被人們知道，當時，clubhouse上主流的聊天室主要是一些在各自行業中有名氣的人，如instagram網紅、硅谷投資人、創業者等來進行分享，但很快，當中國大陸的用戶發現了這片還沒有被審查和屏蔽的土地之後，許多政治類的話題在這裡進行了討論。

北京時間2月5日晚上，一個兩岸三地青年們的自由討論群在短時間內就聚集了近五千人，人們開始討論言論自由，邊疆問題，港台問題這些敏感的話題。青年們紛紛踴躍發言，雖然許多人的政治觀點略有不同，但是一講到音樂美食這些話題時，人們又很快認同了彼此。有不少人在聽完這場馬拉松討論之後感嘆，說這是他們第一次和來自香港和台灣的青年平等且平靜地討論問題，他們也意識到了來自對岸的青年，可能本質上和自己也沒有什麼不同。

隨著時間的推移，許多討論漸漸深入，在和新疆有關的房間裡，來自新疆的維吾爾族人、漢族人、和來自國外的人權律師、NGO工作人員分享了許多親身經歷，很多大陸人民第一次聽到了維吾爾族人被迫和親人分離，再也無法打通對方電話的故事。在一個討論1989年天安門事件的群組裡，有人講述了自己的父母親歷那一場學生運動的經過。而在一個只讓女性開麥的群組裡，有人坦誠地分享了自己在工作中被性侵犯的經歷，而許多有類似經歷的女性都從這樣的講述中得到了慰藉。

而被屏蔽之後，人們對言論自由的渴望並沒有消失。Clubhouse的邀請碼在大陸仍然可以賣出很不錯的價錢，而許多人也開始在網上購買其他國家的手機號，或者通過谷歌生成虛擬的手機號，從而可以繼續使用該軟件。Clubhouse上的大陸人依然非常多，特別是那些和中國政治有關的房間，比如討論中國、台灣和美國之間的政治關系的房間，或者是討論互聯網公司在中國實行的「996工作制」的房間。

這些大陸用戶在一個名為「Clubhouse被屏蔽」的房間裡講述了自己艱難翻牆的經歷，還說，過去的幾天裡，自己的話匣子被打開了，也終於有一個安全的場所讓他們講述自己被上司性騷擾，或者因為在微博上發布的言論而被公安局叫去訓誡的經歷。他們說，來自五湖四海的人們聚集在房間裡，但是絕大多數對話都是溫和、禮貌的，而同樣的內容，如果在微博上發布，則會被「小粉紅」們攻擊地體無完膚。

2月9日上午，一個名為「胡錫進後援會，吐槽恨國黨大會」的房間立刻吸引到了四千多人加入，其中不乏正在度過春節假期的大陸用戶。人們頻頻使用胡錫進的金句，比如他針對疫情期間給人們提供經濟援助時做的評論「都發錢就等於沒發錢」，用看似表揚的話語進行諷刺，許多發言都非常一針見血，切中肯綮，講出了胡錫進本人和《環球時報》言論中不合邏輯不合常理之處。絕大多數發言內容非常幽默風趣，但又將台灣問題、天安門事件等內容巧妙地夾在在其中，展示了網友們的口才和學識。這房間也吸引了艾未未等許多著名人士圍觀，甚至艾未未本人也應邀說了一段對胡錫進的「贊揚」。

諷刺的是，就在同一時間，胡錫進擔任主編的《環球時報》發文章抨擊clubhouse，並說該軟件並不是「言論自由的天堂」。

但無論如何，clubhouse在中國政府的防火牆上開了一道口子，也將一些中國政府牢牢封鎖著的信息滲透了進去，至於能夠滲透地多麼深入，又能夠影響多少人的看法，我們現在下結論還為時尚早。

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