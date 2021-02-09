短時間吸引眾人使用的線上聊天室服務Clubhouse 果然遭中國禁用

近期僅透過邀請制加入使用，甚至目前也僅限iOS平台裝置使用，卻依然吸引不少人嘗試的線上聊天室App「Clubhouse」，終於在諸多人透過此服務討論中國相關敏感話題情況下，似乎已經遭中國政府封鎖。

依照不少中國地區使用者反應，包含杭州、深圳、海南等地區都已經無法連接使用Clubhouse服務，顯然已經遭中國政府封鎖禁用。

在Clubhouse服務開放透過邀請測試使用時，其實就有不少人透過此項服務討論民族身分，或是對中國政府而言是敏感話題的討論內容，甚至Podcast頻道《百靈果》更透過Clubhouse服務開啟名為「西藏跟新疆的朋友，我們想找你們過來聊天」的聊天室，進而吸引不少新疆、西藏人發表言論，並且透露當地政局狀況。

由於藉由單次發言傳遞內容，而非透過數位文字內容傳遞資訊，同時不在網路留存可再次播放選項的使用模式，讓更多人透過Clubhouse服務發言，或是透過網路Call-in使用模式討論話題，使得許多人更願意透過聲音內容傳遞想法，因此也讓Clubhouse服務在短時間內吸引眾人使用。

雖然目前尚未確定其獲利營運模式，但Clubhouse從去年12月成立時估計為1億美元的市值規模，在今年1月21日時就已經累積達10億美元。而Clubhouse在短時間內走紅，並且吸引眾人使用，連帶地也讓Android平台上另一款同樣以Clubhouse為稱的App意外走紅，並且吸引眾人下載。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》